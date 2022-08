Les championnats du monde de VTT avaient lieu du 26 au 28 août 2022 à la station des Gets, en Haute-Savoie. Retour sur ces 5 jours de compétition.

Championnats du monde VTT XCC

Le vendredi 26 août avaient lieu les premières épreuves VTT avec les courses Short Track (XCC). Chez les femmes, c’est Pauline Ferrand-Prevot qui s’est imposée. La Française de 30 ans devance la Suissesse Alessandra Keller et l’Américaine Gwendalyn Gibson.

Chez les hommes, c’est le Néo-Zélandais Samuel Gaze qui a remporté la course Sort Track. Il devance les Suisses Filippo Colombo et Thomas Litscher.

Championnats du monde VTT XCO

Le dimanche avait lieu les championnats du monde cross country (XCO). Devant son public, Pauline Ferrand-Prevot a fait le show et s’est offert un nouveau titre de championne du monde. Alors qu’elle partait assez loin, Ferrand-Prevot a fait la différence dès le début du premier tour et n’a plus été revue par les poursuivantes. Au terme d’une course parfaitement maitrisée, PFP devance Jolanda Neff (Suisse) et Haley Batten (États-Unis). La championne d’Europe Loana Lecomte prend la 4ème place.

Quelques heures après les femmes, c’étaient au tour des hommes de s’élancer pour les championnats du monde XCO. Grand favori de l’épreuve après son titre de champion d’Europe, Tom Pidcock (Grande-Bretagne) n’a pas été en mesure de suivre le rythme imposé par les hommes de tête. Après une chute et des ennuis mécaniques, le Britannique termine au pied du podium. Devant, Nino Schurter (Suisse) est parvenu à distancer Davide Valero (Espagne) dans le dernier tour pour s’offrir un 10ème titre de champion du monde. Il devance Valero et Luca Braidot (Italie). Premier Français, Jordan Sarrou prend la 6ème place.

Triplé tricolore en descentes Hommes

Lors de la descente Hommes, les Français ont assuré le spectacle devant leur public. Dans une ambiance survoltée, Loïc Bruni a remporté son 5ème titre de champion du monde en reléguant ses adversaires à plus de 2 secondes. Il devance ses compatriotes Amaury Pierron et Loris Vergier pour un podium 100% tricolore. Chez les femmes, la victoire est revenue à l’Autrichienne Valentina Höll. La Française Myriam Nicole prend la 3ème place.