À la recherche d’un vélo de route électrique privilégiant confort et plaisir de rouler ? Le Van Rysel E-EDR AF, affiché à 1 999,99 € au lieu de 2 999,99 €, soit une économie de 1 000 €, est fait pour vous.

Le Van Rysel E-EDR AF est équipé du système d’assistance Mahle X35 avec un moteur placé dans le moyeu arrière développant jusqu’à 40 Nm et une batterie intégrée de 250 Wh. Decathlon annonce jusqu’à 100 km d’autonomie et trois niveaux d’assistance. Selon les conditions, le fabricant donne même des exemples dépassant cette distance : un gros rouleur a ainsi réalisé 120 km et 1 000 m de dénivelé avec la batterie d’origine. Un extendeur de batterie permet également d’aller plus loin, avec plus de 160 km annoncés dans certaines conditions.

L’un des principaux arguments de ce modèle se trouve du côté de la transmission. Le vélo reçoit le Shimano 105 Di2 en 2×12 vitesses, avec un pédalier 50/34 et une cassette 11-34. On retrouve également des freins à disque hydrauliques Shimano 105 avec des disques de 160 mm à l’avant comme à l’arrière. Le compteur GPS BC 900 est fourni et permet notamment de suivre le niveau de batterie, l’autonomie restante et le niveau d’assistance.

Van Rysel E-EDR AF Le Van Rysel E-EDR AF intègre un kit Mahle X35 et une batterie de 250Wh pour 100km d'autonomie. Sa transmission Shimano 105 Di2 facilite les montées raides sans pénaliser les portions plates. 2999,99 € 1999,99 € Voir l'offre

Promo Van Rysel E-EDR AF : Parfait pour aborder l’électrique

Son cadre en aluminium, disponible en taille M et L, est associé à une fourche entièrement en carbone et à des pneus de 32 mm, avec une compatibilité jusqu’au 35 mm. Le vélo conserve par ailleurs un poids raisonnable pour un VAE de route, avec moins de 14 kg en taille M, ce qui permet de conserver des sensations proches d’un vélo traditionnel lorsque l’assistance n’est pas sollicitée.

Le Van Rysel E-EDR AF constitue un bon plan à considérer pour les cyclistes qui souhaitent passer au vélo de route électrique sans sacrifier l’équipement ni le comportement routier.

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