Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque. Au terme des 184,3 km de course entre Wimereux et Abbeville, l’Irlandais s’est imposé au sprint devant Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et Sasha Weemaes (Bingoal WB). À 33 ans, Bennett décroche sa première victoire de la saison et sous ses nouvelles couleurs. Le coureur de la Décathlon AG2R La Mondiale fait coup double et s’empare du maillot rose de leader des 4 Jours de Dunkerque.

Le dernier kilomètre de cette 2ème étape entre Wimereux et Abbeville. Sam Bennett (DAT) s’impose au sprint après sa deuxième place de hier. @CorsaireTV @hautsdefrance @Dunkerque#4JDD pic.twitter.com/MUFMu8s0Xp — 4 Jours de Dunkerque / GP des Hauts-de-France (@4JDDunkerque) May 15, 2024

La réaction de Sam Bennett :

« C’était un beau sprint. Je suis très heureux d’apporter cette victoire à l’équipe. Sur le papier, je suis peut-être l’un des sprinteurs les plus rapides des Quatre Jours de Dunkerque, mais sur le terrain, il n’y a rien de garanti. Aujourd’hui l’équipe a réalisé un très gros travail, je suis très fier de tous mes coéquipiers. Ils ont beaucoup d’expérience, c’est un privilège de courir à leur côté. C’est vraiment incroyable de pouvoir gagner grâce à eux. Pour la suite de la course, on va prendre jour après jour et voir comment ça se passe. »

Le classement de la 1ʳᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque

Sam Bennett Paul Penhoët Sasha Weemaes

