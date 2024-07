Chiara Consonni (UAE Team ADQ) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Tour d’Italie féminin 2024. Dernière rescapée de l’échappée, Ana Vitória Magalhães (Bepink – Bongioanni) a été reprise dans les derniers hectomètres par le peloton. C’est finalement Chiara Consonni qui s’impose à Volta Mantovana après avoir remonté la championne du monde Lotte Kopecky (SD Worx – Protime). Elisa Balsamo (Lidl-Trek) complète le podium tandis que sa coéquipière Elisa Longo Borghini conserve le maillot rose.

