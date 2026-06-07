Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) a remporté, ce dimanche, la 9ème étape du Tour d’Italie Féminin. Dès la première ascension du jour, Demi Vollering (FDJ United – Suez) attaque dans le groupe des favorites mais ne parvient pas à distancer la maillot rose Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime). Dans la vallée, les deux grandes favorites se neutralisent et laisse filer trois coureuses avec Elisa Longo Borghini, Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) mais surtout Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM), 3ème du général à 1:20″. Ce trio de tête va compter jusqu’à deux minutes d’avance sur le groupe Vollering / Van der Breggen, où l’entente n’est pas bonne.

Dans la dernière ascension du jour, Demi Vollering tente le tout pour le tout et parvient à distancer la maillot rose à moins de 40 kilomètres de l’arrivée. Le championne d’Europe parvient à revenir sur la tête de course tandis qu’Anna van der Breggen craque et laisse filer la victoire finale. Elisa Longo Borghini s’impose au sprint devant Niamh Fisher-Black et Antonia Niedermaier. 4ème de l’étape, Demi Vollering remporte le classement général du Tour d’Italie Féminin pour la première fois de sa carrière et complète la triologie des Grands Tours. Sur le podium final, elle devance Antonia Niedermaier et Anna van der Breggen.

Le classement de la 9ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026

  1. Elisa Longo Borghini
  2. Niamh Fisher-Black
  3. Antonia Niedermaier

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Crédit : FDJ United – Suez