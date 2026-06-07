Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) a remporté, ce dimanche, la 9ème étape du Tour d’Italie Féminin. Dès la première ascension du jour, Demi Vollering (FDJ United – Suez) attaque dans le groupe des favorites mais ne parvient pas à distancer la maillot rose Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime). Dans la vallée, les deux grandes favorites se neutralisent et laisse filer trois coureuses avec Elisa Longo Borghini, Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) mais surtout Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM), 3ème du général à 1:20″. Ce trio de tête va compter jusqu’à deux minutes d’avance sur le groupe Vollering / Van der Breggen, où l’entente n’est pas bonne.

Et si Anna van der Breggen perdait son Maillot Rose ?

Demi Vollering part à l’attaque et est en train de lui jouer un mauvais tour ! Le #GirodItaliaWomen est à suivre en exclusivité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/ryBj26IR5o — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 7, 2026

Dans la dernière ascension du jour, Demi Vollering tente le tout pour le tout et parvient à distancer la maillot rose à moins de 40 kilomètres de l’arrivée. Le championne d’Europe parvient à revenir sur la tête de course tandis qu’Anna van der Breggen craque et laisse filer la victoire finale. Elisa Longo Borghini s’impose au sprint devant Niamh Fisher-Black et Antonia Niedermaier. 4ème de l’étape, Demi Vollering remporte le classement général du Tour d’Italie Féminin pour la première fois de sa carrière et complète la triologie des Grands Tours. Sur le podium final, elle devance Antonia Niedermaier et Anna van der Breggen.

👑 Demi Vollering remporte son premier Giro en renversant tout sur la dernière étape ! Son échappée à 39km de l’arrivée a été dévastatrice Elisa Longo Borghini s’impose sur la 9e étape Le #GirodItaliaWomen est à suivre en exclusivité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/UlekqPxJoD — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 7, 2026

Le classement de la 9ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026

Elisa Longo Borghini Niamh Fisher-Black Antonia Niedermaier

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