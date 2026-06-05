Célia Gery (FDJ United – Suez) a remporté, ce vendredi, la 7ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. Présente à l’avant de la course dans le final, la Française a réglé un groupe de six coureuses au sprint. Elle devance Lucinda Brand (Lidl-Trek) et Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria). À 20 ans, Gery décroche sa troisième victoire chez les professionnels. Malgré une chute en course d’étape, Anna van der Breggen (Team SD Worx Protime) conserve le maillot rose de leader.

Le classement de la 7ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026

  1. Célia Gery
  2. Lucinda Brand
  3. Chantal Pegolo

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Giro d’Italia Women