Célia Gery (FDJ United – Suez) a remporté, ce vendredi, la 7ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. Présente à l’avant de la course dans le final, la Française a réglé un groupe de six coureuses au sprint. Elle devance Lucinda Brand (Lidl-Trek) et Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria). À 20 ans, Gery décroche sa troisième victoire chez les professionnels. Malgré une chute en course d’étape, Anna van der Breggen (Team SD Worx Protime) conserve le maillot rose de leader.

VICTOIRE DE CÉLIA GERY ! La Française remporte la 7e étape du Tour d’Italie féminin Le #GirodItaliaWomen est à suivre en exclusivité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/y8riS0YVwq — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 5, 2026

Le classement de la 7ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026

Célia Gery Lucinda Brand Chantal Pegolo

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