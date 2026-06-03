Demi Vollering (FDJ United – Suez) a remporté, ce mercredi, la 5ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. Dans la dernière ascension du jour, quatre coureuses s’isolent à l’avant de la course avec la maillot rose Anna van der Breggen (Team SD Worx Protime), Antonia Nierdermaier (CANYON//SRAM), Isabella Holmgren (Lidl-Trek) et Demi Vollering. La championne d’Europe s’impose au sprint à Sante Stefano di Cadore et décroche la première victoire de sa carrière sur le Tour d’Italie Féminin. Anna van der Breggen prend la 2ème place et conserve son maillot rose, 1:00″ devant Vollering. Antonio Niedermaier complète le podium du jour.
PREMIÈRE VICTOIRE SUR LE TOUR D’ITALIE POUR VOLLERING ! La Néerlandaise remporte la 5e étape du #GirodItaliaWomen pic.twitter.com/Cnoj6nluyn
— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 3, 2026
Le classement de la 5ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026
- Demi Vollering
- Anna van der Breggen
- Antonia Nierdermaier
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