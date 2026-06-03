Demi Vollering (FDJ United – Suez) a remporté, ce mercredi, la 5ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. Dans la dernière ascension du jour, quatre coureuses s’isolent à l’avant de la course avec la maillot rose Anna van der Breggen (Team SD Worx Protime), Antonia Nierdermaier (CANYON//SRAM), Isabella Holmgren (Lidl-Trek) et Demi Vollering. La championne d’Europe s’impose au sprint à Sante Stefano di Cadore et décroche la première victoire de sa carrière sur le Tour d’Italie Féminin. Anna van der Breggen prend la 2ème place et conserve son maillot rose, 1:00″ devant Vollering. Antonio Niedermaier complète le podium du jour.

Le classement de la 5ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026

  1. Demi Vollering
  2. Anna van der Breggen
  3. Antonia Nierdermaier

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Crédit : Giro d’Italia Women