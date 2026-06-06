Demi Vollering (FDJ United – Suez) a remporté, ce samedi, la 8ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. En raison de la chute d’un bloc de glace à proximité du parcours au sommet du Colle delle Finestre, les organisateurs ont décidé d’établir la ligne d’arrivée à un kilomètre du sommet et donc de retirer les 30 derniers kilomètres de course. Sur les chemins empierrés du Finestre, Demi Vollering n’arrive pas à se défaire d’Anna van der Breggen (Team SD Worx Protime). La championne d’Europe s’est tout de même imposée au sprint, décrochant sa deuxième victoire de la semaine. Elle devance Isabella Holmgren (Lidl-Trek) et Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM). Anna van der Breggen conserve le maillot rose, 49″ devant Vollering avant la dernière étape ce dimanche.

Demi Vollering s’offre la 8e étape (largement raccourcie) du Giro, Anna van der Breggen conserve son maillot rose Le #GirodItaliaWomen est à suivre en exclusivité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/Z4QdW3WI8c — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 6, 2026

Le classement de la 8ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026

Demi Vollering Isabella Holmgren Antonia Niedermaier

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