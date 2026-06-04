Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 6ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. Parfaitement emmenée par Lucinda Brand, l’Italienne s’est imposée pour la quatrième fois cette semaine, en autant d’arrivée au sprint. Elle devance Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health) et Georgia Baker (Liv AlUla Jayco). Célia Gery (FDJ United – Suez) prend la 4ème place. Anna van der Breggen (Team SD Worx Protime) conserve le maillot rose de leader avant les trois dernières étapes.
LE QUADRUPLÉ DE BALSAMO ! L’Italienne remporte la 6e étape du Tour d’Italie féminin
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— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 4, 2026
Le classement de la 6ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026
- Elisa Balsamo
- Maggie Coles-Lyster
- Georgia Baker
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