Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 6ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. Parfaitement emmenée par Lucinda Brand, l’Italienne s’est imposée pour la quatrième fois cette semaine, en autant d’arrivée au sprint. Elle devance Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health) et Georgia Baker (Liv AlUla Jayco). Célia Gery (FDJ United – Suez) prend la 4ème place. Anna van der Breggen (Team SD Worx Protime) conserve le maillot rose de leader avant les trois dernières étapes.

Le classement de la 6ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026

  1. Elisa Balsamo
  2. Maggie Coles-Lyster
  3. Georgia Baker

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Crédit : Giro d’Italia Women