Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 3ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Dans la principale ascension du jour, le Qafa e Llogarasë (10.5km à 7.5%), Pello Bilbao (Bahrain Victorious) et Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) passent à l’offensive dans le peloton et basculent en tête au sommet. Les Lidl-Trek de Mads Pedersen sont vigilants et reprennent les deux fuyards dans le final. Déjà vainqueur de la 1ʳᵉ étape, Pedersen s’impose à nouveau et retrouve le maillot rose. Le Danois devance Corbin Strong (Israel – Premier Tech) et Orluis Aular (Movistar Team).

🚴🇮🇹 | Het ideale scenario voltrok zich… en Mads Pedersen maakt het af! Hij sprint naar de roze trui en pakt de etappe vlak voor Strong! 🙌🇩🇰 #giroditalia 📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/70TpHPKEVl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 11, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Giro d’Italia 2025

Mads Pedersen Corbin Strong Orluis Aular

