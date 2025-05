Victime d’une chute lors de la 14ᵉ étape, Giulio Ciccone n’a pas pris le départ de la 15ᵉ étape du Giro d’Italia.

Giulio Ciccone a chuté en fin d’étape 14, alors que la course entrait sur un circuit local. Il a pu terminer l’étape, mais a ensuite été transporté à l’hôpital local où une échographie et une radiographie ont été réalisées. Les examens ont confirmé que Ciccone souffrait d’un hématome important au muscle vaste latéral du quadriceps droit, ainsi que d’une petite lésion du fascia musculaire. Avec ses blessures, l’Italien n’a pas pu poursuivre le Giro d’Italia, alors qu’il occupait la 7ᵉ place au classement général avant cette chute. Aucune opération n’est nécessaire, mais Ciccone aura besoin d’une période de repos d’environ deux semaines.

Giulio Ciccone :

« Je n’ai pas de mots. J’ai essayé de me battre pour terminer l’étape en espérant que les examens à l’hôpital montreraient que ce n’était pas si grave et que je pourrais récupérer et me battre pour une étape, mais j’ai tout de suite compris que c’était important, car la douleur était trop forte, et maintenant nous savons pourquoi. Ça fait mal de quitter le Giro dans cet état, surtout avec les ascensions à venir, l’excellente ambiance au sein de l’équipe et la bonne position que j’occupais au classement général. Maintenant, j’ai besoin de temps pour récupérer et nous verrons pour le reste de la saison ».