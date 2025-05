Les derniers kilomètres devraient convenir aux puncheurs. Voici la présentation de la 13ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

Étape entièrement plate dans sa première partie, à l’exception de la courte montée du col Roverello dans les collines Euganéennes. À 60 km de l’arrivée, on entre dans les monts Berici pour affronter une série de montées et de descentes, et la montée de San Giovanni in Monte. Après un premier passage sur la ligne d’arrivée, un circuit d’environ 20 km comprend la montée d’Arcugnano (via Pilla) avant l’arrivée au sanctuaire de Monte Berico. Les routes sont principalement rectilignes avec une chaussée de largeur variable, en passant par des zones habitées où l’on trouve les obstacles habituels à la circulation. Les 3 derniers kilomètres sont complètement plats jusqu’à 1200 m de l’arrivée, où commence la dernière montée. Dernier km avec une pente moyenne de 7,1 %, dernière partie autour de 10 % et pics à 12 % juste à la fin de la montée.

Nos favoris : Isaac Del Toro, Primoz Roglic, Tom Pidcock, Giulio Ciccone, Juan Ayuso.

