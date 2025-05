219 kilomètres et 3865 mètres de dénivelé positif au programme ce dimanche. Voici la présentation de la 15ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

Étape de montagne avec une première partie plate jusqu’aux portes de Bassano del Grappa, suivie de deux longues montées qui mènent au plateau d’Asiago. Dans la première partie, on grimpe le Muro di Ca’ del Poggio pour ensuite passer le Piave et rejoindre Possagno et Romano da Ezzelino où commence la montée de 25 km qui, le long de la Strada Cadorna, mène au sommet du Monte Grappa. Descente longue et exigeante jusqu’à Fonzaso et Arsiè où, après avoir passé les Scale di Primolano (en descente), on affronte la « montée d’Enego » qui mène au GPM de Dori, à environ 20 km de l’arrivée.

Nos favoris : Primoz Roglic, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Giulio Ciccone.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 35 sur Eurosport 1.