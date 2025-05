166 km et près de 5000 mètres de dénivelé positif au programme ce vendredi ! Voici la présentation de la 19ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

Étape alpine difficile composée uniquement de montées et de descentes. Au km 4, première montée à Croce Serra pour entrer dans la vallée de la Dora Baltea. Court faux plat jusqu’à Verrès, puis trois longues montées d’environ 15 km chacune, sans répit entre elles. On grimpe le Col Tzecore (avec de longs tronçons à plus de 12 % dans les 4 derniers kilomètres), le Col de St.Pantaléon et le Col de Joux. Une fois la descente vers Brusson terminée, la dernière partie commence, toujours en montée, avec le passage par Antagnod (pentes jusqu’à 11 %) qui se termine à 5 km de l’arrivée.

Nos favoris : Richard Carapaz, Simon Yates, Romain Bardet, Wout Poels.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 30 sur Eurosport 1.