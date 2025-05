Les derniers kilomètres s’annoncent explosifs ce mercredi. Voici la présentation de la 5ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

Étape essentiellement plate jusqu’aux 35 derniers kilomètres. La première partie du parcours se situe sur le plateau des Murge avant de descendre vers Tarente et de longer la côte du Metaponto en empruntant la route nationale 106. La course quitte la SS 106 pour se diriger vers l’intérieur avec la courte montée de Bernalda, puis continue sur des routes assez larges jusqu’à la montée courte, raide et pratiquement rectiligne (chaussée large) de Montescaglioso. Brève descente et faux plat en montée jusqu’à l’arrivée à Matera. Les 3 derniers kilomètres sont caractérisés par une rampe à 10 % qui mène vers plusieurs avenues pour rejoindre la ligne droite finale de 300 m en légère montée (revêtement en asphalte, largeur 8 m).

Nos favoris : Mads Pedersen, Corbin Strong, Orluis Aular, Wout van Aert.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur Eurosport 1.