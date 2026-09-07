182 km entre Cortegana et La Rábida. Palos de la Frontera au programme ce mardi. Voici la présentation de la 16ème étape de La Vuelta 2026.

Fernando Escartin : « L’une des étapes de la dernière chance pour les sprinteurs. La première partie de l’étape est sinueuse, sur un terrain propice à une échappée. La dernière partie se déroulera sur le plat, à proximité de la mer, ce qui signifie que le vent risque de s’inviter dans la course avant une arrivée prévisible au sprint. »

Départ fictif : 13 h 05

Arrivée prévisionnelle : 17 h 19

Nos favoris : Matthew Brennan, Jordi Meeus, Bryan Coquard, Alberto Dainese.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 45 sur Eurosport 1.