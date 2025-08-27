Première étape de montagne au programme ce jeudi en Andorre. Voici la présentation de la 6ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : La première étape de montagne de la course. Les montées vers Santigosa et Tosses devraient permettre de lancer l’échappée du jour avant d’entrer en territoire andorran et de monter la Comella. Les équipes les plus fortes capables de contrôler la course commenceront à se révéler, avec une montée finale vers Pal qui partage les premiers kilomètres avec la montée vers Arinsal, où Remco Evenepoel s’est imposé en 2023. Les premières différences entre les favoris pourraient apparaître dans la montagne.

Départ fictif : 12 h 35

Arrivée prévisionnelle : 17 h 16

Nos favoris : Giulio Ciccone, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, David Gaudu, Joao Almeida.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 45 sur Eurosport 1.