Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape de Paris-Nice. À 84 kilomètres de l’arrivée, la Lotto Dstny dynamite la course avec l’attaque de Campenaerts et Eenkhoorn, qui rentrent rapidement sur l’échappée. Mais derrière, les équipes de sprinter ne laissent pas d’espoir au groupe de tête, qui est repris peu après le premier passage sur la ligne à Sisteron. Dans la dernière ligne droite, Kooij fait parler sa pointe de vitesse et s’impose pour la deuxième fois sur cette 82ᵉ édition de Paris-Nice. Le Néerlandais devance Mads Pedersen (Lidl-Trek) et Pascal Ackermann (Israel – Premier Tech). Lucas Plapp (Jayco-AlUla) conserve la tête du classement général.

Le classement de la 5ᵉ étape de Paros-Nice