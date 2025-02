Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour d’Andalousie 2025. Dans la dernière ligne droite, Ben Turner (Ineos Grenadiers) lance le sprint de loin et parvient à prendre quelques longueurs, mais Alexander Kristoff revient et saute le Britannique sur la ligne. Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) prend la 3ᵉ place. À 37 ans, Alexander Kristoff décroche sa 97ème victoire chez les professionnels et devient le coureur en activité le plus victorieux du peloton, ex æquo avec Arnaud Démare. Pavel Sivakov (UAE Team Emirates – XRG) conserve la tête du classement général.

ALEXANDER KRISTOFF! 💛®️ First of the season, win number 97 of his career. pic.twitter.com/6dNjUDSfgE — Vegar Kulset (@VegarKulset) February 21, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour d’Andalousie 2025

Alexander Kristoff Ben Turner Maxim Van Gils

Results powered by FirstCycling.com