Tom Donnenwirth (Groupama-FDJ) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de l’Ain 2025. Dans la principale ascension du jour, Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) et les deux Visma | Lease a Bike, Ben Tulett et Cian Uijtdebroeks, font la différence, mais sont repris dans la descente. Tom Donnenwirth s’impose au sprint devant son coéquipier David Gaudu. Le natif d’Aurillac décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune. Andrea Vendrame (Décathlon AG2R La Mondiale) complète le podium du jour.

🚀 Doublé de la Groupama-FDJ sur la 1ère étape du Tour de l’Ain ! Tom Donnenwirth s’impose au sprint devant David Gaudu, Andrea Vendrame complète le podium Une course à suivre en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/2FCaVQKnZc — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 6, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de l’Ain 2025

Tom Donnenwirth David Gaudu Andrea Vendrame

