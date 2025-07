Oliver Knight (Cofidis) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape du Tour de Wallonie 2025. Après avoir anticipé dans le final en compagnie de Lorenzo Milesi (Movistar Team) et Louis Rolland (Arkéa – B&B Hotels), le Britannique s’est imposé au sprint juste devant ses deux concurrents et le peloton. À 24 ans, Knight décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

Victoire du Britannique Oliver Knight @TeamCOFIDIS à Tamines 👍 pic.twitter.com/jchouI6EBA — Tour de Wallonie & GP de Wallonie (@tourdewallonie) July 27, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Wallonie 2025

Oliver Knight Lornezo Milesi Louis Rolland

