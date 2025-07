Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce samedi, la 20ᵉ étape du Tour de France 2025. 13 coureurs prennent la bonne échappée du jour avec Jordan Jegat (TotalEnergies), qui va tenter de rentrer dans le top 10 au général. Dans le final, la pluie s’invite. Ivan Romeo (Movistar Team) glisse dans un virage et emmène avec lui Romain Grégoire (Groupama-FDJ). Le Français repart, mais la victoire semble déjà trop loin.

🚴 #TDF2025 | 💥 C’EST TERRIBLE !! Romain Grégoire était fort aujourd’hui, mais le Français vient de chuter à l’avant 😔 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/tOBFyucR3n — francetvsport (@francetvsport) July 26, 2025

Après la chute, ils ne sont plus que trois à l’avant : Jake Stewart (Israel – Premier Tech), Frank van den Broek (Picnic PostNL) et Kaden Groves. L’Australien part en facteur et s’impose en solitaire à Pontarlier. Il devance Frank van den Broek et Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step), sorti dans le final.

🚴 #TDF2025 | 💥 La victoire pour Kaden Groves ! L’Australien s’impose en solitaire et rejoint le club très prisé des vainqueurs d’étapes sur les trois Grands Tours 👏 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/JApJBfKhgL — francetvsport (@francetvsport) July 26, 2025

Le classement de la 20ᵉ étape du Tour de France 2025

Kaden Groves Frank van den Broek Pascal Eenkhoorn

Results powered by FirstCycling.com