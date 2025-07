Première étape de montagne au programme ce jeudi avec une arrivée au sommet. Voici la présentation de la 12ᵉ étape du Tour de France 2025.

Christian Prudhomme : « Lorsque le Tour s’attaque aux Pyrénées, ce n’est jamais une journée anodine. La bataille entre les favoris pour le classement général se poursuit sur un ton de plus en plus sérieux. Et ce sera bien le cas dans les 45 derniers kilomètres, lorsque le peloton abordera le col du Soulor en passant par Ferrière (11,9 km à 7,3 %), avant d’enchaîner avec le col de Bordères, puis de se confronter à un grand moment de vérité dans la montée d’Hautacam, longue de 13,6 km avec une pente moyenne de 7,8 %. »

Départ fictif : 13 h 10

Arrivée prévisionnelle : 17 h 32

Nos favoris : Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur Eurosport 1 et France 3.