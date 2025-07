Les coureurs s’élancent un CLM sur les pentes de Peyragudes. Voici la présentation de la 13ᵉ étape du Tour de France 2025.

Christian Prudhomme : « La montée à Peyragudes s’est bâtie une belle réputation et en particulier les derniers hectomètres qui donnent accès à l’altiport et éparpillent les favoris du Tour en plein effort. Toujours redoutable, l’ascension sèche ne pardonnera aucun temps mort en contre-la-montre. Les coureurs auront à peine deux kilomètres pour prendre leur élan et entrer dans la montée de Peyresourde ».

Premier départ : 13 h 10

Dernière arrivée : 17 h 31

Nos favoris : Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur Eurosport 1 et France 3.