Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce lundi, la 3ᵉ étape du Tour d’Oman. En raison des conditions météorologiques exceptionnelles et pour assurer la sécurité des coureurs, les organisateurs du Tour d’Oman ont décidé de modifier l’étape 3, longue de 76 kilomètres. Au terme d’une arrivée pour sprinter puncheurs, le Français s’est facilement imposé devant son coéquipier Luke Lamperti et Bryan Coquard (Cofidis). À 19 ans, Paul Magnier signe déjà sa deuxième victoire chez les professionnels après avoir remporté le Trofeo Ses Salines-Felanitx le 25 janvier. Au classement général, avec les bonifications prises à l’arrivée, Luke Lamperti s’empare du maillot rouge de leader.

Paul Magnier wins the modified stage 3 of Tour Of Oman! #TourofOman https://t.co/Nz7gWbQ2L0 pic.twitter.com/dYDliSs3Dp

— Eemeli (@LosBrolin) February 12, 2024