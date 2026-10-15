Milan Fretin (Cofidis) a remporté, ce jeudi, la 3ème étape du Tour du Guangxi 2026. Au terme des 212.3 km de course disputés entre Jingxi et Bama, le Belge s’est imposé au sprint. Il devance Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL), vainqueur de la 2ème étape, qui s’empare de la tête du classement général. Alors qu’il semblait en mesure de s’imposer, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a déchaussé dans l’emballage final. Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) complète le podium du jour. À 25 ans, Fretin décroche sa quatrième victoire de la saison, la 17ème pour la Cofidis.

Paul Magnier déchausse, Milan Fretin en profite et remporte la 3e étape du Tour de Guangxi ! #LesRP https://t.co/xcRBakImvN — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 15, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour du Guangxi 2026

Milan Fretin Frits Biesterbos Jordi Meeus





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