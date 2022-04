Colnago présente son nouveau C68

Publié le 21/04/2022 12:10

La marque italienne a dévoilé ce jeudi son tout nouveau C68, le modèle iconique et haut de gamme de Colnago.

Le nouveau Colnago C68. | © Colnago

Créée en 1952, Colnago est une firme emblématique dans le monde du cyclisme. Le fabricant de cycles haut de gamme italien, vient de présenter son tout nouveau C68, un modèle qui allie à la fois technologie et personnalisation.

Un modèle made in Italy à la pointe de la technologie

Le tag NFC installé sur le C68. | © Colnago

Ce nouveau C68 est le fruit du savoir-faire italien. En effet, le nouveau modèle de la marque a été réalisé à la main et assemblé en Italie. Avec ce nouveau C68, Colnago a voulu conserver l’ADN de la gamme C tout en y ajoutant des évolutions technologiques. Le système Blockchain sera notamment disponible sur ce nouveau modèle. Via un tag NFC installé sur le C68 Road, cette technologie permet d'accéder aux informations présentes dans le passeport numérique du vélo, dont les données sont enregistrées dans la blockchain My Lime® via l'application Colnago pour les smartphones iOS / Android. La base de ce projet est l'idée de maintenir et de garantir la valeur du C68 dans le temps, en sauvegardant les informations relatives au vélo. C’est la toute première fois que cette technologie est utilisée sur un vélo de production

Un vélo personnalisable

C68 Titanium Road | © Colnago

Pour les clients les plus exigeants, la marque italienne permet d’intégrer sur le C68 certaines pièces en titane imprimées en 3D en Italie pour permettre une construction sur mesure en plus des sept tailles standards disponibles. La marque permet également à ses clients de personnaliser à 100% les couleurs de leur vélo.

Le guidon du Colnago C68 | © Colnago

Pour optimiser le poids et la rigidité du vélo, Colnago a opté pour un tout nouveau guidon intégré : le CC.01. Les guidons intégrés sont généralement construits à l'aide de plusieurs pièces de carbone collées ensemble, au lieu de cela, le Colnago CC.01 est fabriqué en une seule pièce complètement monocoque.

Plusieurs tailles de guidon (370, 390, 410 et 430 mm centre à centre supérieur) ainsi que sept longueurs de potence différentes (80, 90, 100, 110, 120, 130 et 140 mm) sont disponibles. Parmi les autres innovations, on trouve la nouvelle norme de boîtier de pédalier Pressfit T47 et le nouveau jeu de direction CeramicSpeed SLT (Solid Lubrication Technology), garanti à vie.

Nicola Rosin, PDG de Colnago, a déclaré : “Le modèle C a toujours été l'icône de Colnago. C68, alliant savoir-faire, tradition et innovation technologique, offre au marché un vélo exclusif et c'est une grande source de fierté pour moi et pour l'entreprise.”

Les prix du Colnago C68 2022:

Vélo complet - Route Carbone :

C68 Campagnolo Super Record EPS 12v - Bora Ultra WTO 45 – € 15.772,00

C68 Shimano Dura Ace 12v – Shimano Dura Ace C50 – €14.065,00

C68 Sram Red AXS Etap 12v – Zipp 303 Firecrest – € 12.700,00

Vélo complet - Route Carbone / Titane :

C68Ti Campagnolo Super Record EPS 12v – Bora Ultra WTO 45 – € 16.780,00

C68Ti Shimano Dura Ace Di2 12v – Shimano Dura Ace C50 – € 15.590,00

C68Ti Sram Red AXS Etap 12v – Zipp 303 Firecrest – € 13.670,00

Kit cadre :