Prologo présente ses nouveaux gants Energrip

Publié le 12/04/2022 17:00

La marque italienne Prologo a présenté sa nouvelle ligne de gants Ennegrip. Une nouveauté à la technologie brevetée qui permet à la fois confort et performance.

Depuis sa création en 2006, Prologo ne cesse d’innover en matière de technologie. Après des années de collaboration et de victoires, en ayant notamment développé la selle du double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar, la marque a dévoilé sa toute nouvelle collection de gants Energrip.

Le Connect Power Control, la technologie qui allie confort et performance

Ces tout nouveaux gants se démarquent de tous leurs concurrents.

À l’aide du Connect Power Control (CPC), matériau breveté par la marque, ces gants assurent à la fois performance et confort grâce à l’absorption des vibrations 7% supérieure par rapport au classique "gel" que l'on retrouve habituellement sur les gants. L’adhérence et la stabilité de position sont aussi améliorés. Le CPC réduit la fatigue musculaire et facilite le flux d’air en réduisant la température dans la zone de contact. Positionné dans des points stratégiques, il protège les muscles, les tendons et les tissus mous des stress qui viennent de la route, et assure sa performance dans toutes les conditions météorologiques.

Un détail de la technologie CPC 3D brevetée de Prologo. | © Prologo

Avec l’aide de l'Université de Besançon, Prologo a étudié les zones de la main les plus sollicitées pendant l’effort et le type de stimulation qui leur est associé. Sur la base des données obtenues, différents types de cônes 3D qui composent le CPC ont été développés, pour s'adapter aux différentes stimulations/fréquences d'ondes et besoins de la main. Le résultat est un gant qui peut dissiper plus de vibrations que les autres modèles sur le marché, laissant les muscles plus frais et moins engourdi.

Le secteur bleu est conçu de façon à générer un maximum de grip sur le cintre et d'éviter qur la main ne glisse.

est conçu de façon à générer un maximum de grip sur le cintre et d'éviter qur la main ne glisse. Le secteur jaune est quant à lui conçu pour filtrer les vibrations pour gagner en confort.

est quant à lui conçu pour filtrer les vibrations pour gagner en confort. Les secteurs rouges sont les zones permettant de mettre et retirer les gants rapidement et efficacement, mais aussi de les repositionner en course.

Un travail sur les flux d'air pour gagner en confort



Le flux d'air est un facteur clé pour un gant polyvalent et il a été largement travaillé sur cette nouvelle gamme Prologo. Avec des entrées d'air placées entre les doigts, associées à un élément central au niveau de la paume de la main qui a été conçu dans une texture respirante pour garder cette zone chaude et humide la plus fraiche possible.

La collaboration avec la Bahrain Victorious

Prologo est partenaire de la Bahrain Victorious depuis 6 ans. | © Prologo



Depuis six ans maintenant, Prologo et l'équipe Bahrain Victorious travaillent en étroite collaboration pour emmener les coureurs vers le plus haut niveau, fournissant des selles pour les vélos Merida de l'équipe. En 2022, l'équipe a également postulé pour les gants CPC, ce qui en fait des testeurs clés et des sources d'information pour le développement du nouveau modèle Energrip. Matej Mohoric, dans sa descente sensationnelle du Poggio à Milan-San Remo, portait le gant de paume CPC, montrant un contrôle et une adhérence du vélo que seul le Slovène peut mettre en avant.

« Nous sommes partenaires de Prologo depuis le début. Nous connaissons leur dévouement constant à la recherche pour proposer à nos coureurs la meilleure technologie et améliorer les performances de notre équipe. En tant qu’équipe, nous cherchons toujours des moyens d'améliorer les performances et le confort de nos cyclistes, et c'est un pas dans cette direction », déclare Vladimir Miholjevic, directeur technique de l’équipe Bahrain Victorious.

Une gamme adaptée à chaque besoin

Une gamme adaptée pour chaque besoin. | © Prologo

Le fer de lance de la collection Prologo Energrip sera le gant de course court, mais la technologie appliquée sera également présente sur deux autres modèles : le gant long et le modèle hiver "Kylma".

Les gants Prologo KYLMA sont conçus spécifiquement pour les jours froids et pluvieux de l'hiver, pour rester au chaud même dans les conditions les plus difficiles, mais sans perdre la sensibilité et le contrôle sur le vélo. Des tissus innovants vous permettent d’affronter le climat rigoureux avec un gant léger, confortable et performant. Il est composé de 3 couches, une thermique, un coupe-vent et une doublure, pour maximiser les avantages puis la qualité.

Éléments clés :