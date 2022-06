Le Myelin est le premier casque de POC élaboré avec 50 % de matériaux recyclés. Chaque composant est conçu pour être recyclé en fin de vie.

POC présente le Myelin, un nouveau casque urbain qui protège autant les ressources de la planète que les cyclistes. Sa coque externe utilise une matière tissée innovante, les pièces sont assemblées sans colle et la conception est pensée pour être décomposée en fin de vie.

Claes Nellestam, responsable du design chez POC

« Nous souhaitions remettre en question l’idée comme quoi sécurité et responsabilité environnementale ne peuvent pas coexister dans un casque. Notre métier est la protection, la sécurité des cyclistes est notre priorité. Mais, nous voulons aussi utiliser les ressources de la planète de manière responsable. Nous désirions repenser la manière conventionnelle de créer un casque. Notamment en partant de matières recyclées, en étudiant sa fabrication. Nous sommes vraiment très fiers du Myelin, qui ouvre la voie d’un monde où l’utilisation responsable des ressources et la protection sont compatibles. Il augmente encore les raisons de circuler à vélo, nous aidant à contribuer à des vies meilleures, plus saines. »

Le casque Poc Myelin, un casque de vélo urbain

Le Myelin est un casque pensé pour tous les cyclistes. Notamment ceux qui réalisent leurs trajets quotidiens à vélo. La moitié des matériaux du Myelin sont recyclés. Ils sont assemblés grâce à des fixations placées de manière stratégique et couverts d’une coque externe exclusive en fibres recyclées tissées, évitant ainsi l’usage d’adhésifs et de processus de laminage. Cela permet le désassemblage des composants individuels en fin de vie du casque, une fois ces fixations ouvertes. POC accorde de l’importance à ce que cette déconstruction soit réalisable par l’utilisateur, avec des outils couramment disponibles.

Le nouveau système d’ajustement du Myelin s’inspire des réglages snapback des casquettes de baseball. Il permet aux cyclistes d’ajuster la taille du casque très simplement et aussi souvent que c’est nécessaire. Les courroies sont composées d’une pièce unique qui traverse le casque entier pour un maintien plus sûr, plutôt que d’utiliser des points d’ancrage moulés dans le polystyrène expansé.

La responsable du développement durable de POC, Marie Sjöström

« Nous désirons offrir le meilleur niveau de protection aux cyclistes comme aux ressources naturelles. En adoptant une perspective biocirculaire et un usage rationnel des ressources, nous nous faisons une idée précise des ressources nécessaires pour que nos produits remplissent leur fonction et choisissons des matériaux responsables comme les fibres recyclées ou d’origine végétale. Il s’agit également de choisir des matériaux qui optimisent la résistance, la durée de vie et la capacité de recycler le produit. Nous souhaitons continuer à nous améliorer, mais aussi indiquer la voie à suivre pour un usage rationnel des ressources. »

Caractéristiques du Myelin