Pour le retour du Tour de France Femmes, Rapha et Palace s’associent pour créer un nouveau maillot que porteront les femmes (EF Education-Tibco-SVB) et les hommes (EF Education-EasyPost) lors du prochain Tour de France.

À l’occasion du grand retour du Tour de France Femmes, la marque de vêtement de cyclisme, Rapha, et la marque sportswear Palace Skateboards ont créé un tout nouveau kit. L’équipe EF Education-EasyPost portera ce maillot lors du Tour de France masculin. L’équipe EF Education-Tibco-SVB le portera également à l’occasion du Tour de France Femmes.

Les tenues de l’équipe EF Education-EasyPost

MEN’S RAPHA + PALACE EF EDUCATION-EASYPOST PRO TEAM AERO JERSEY

• Un maillot aéro

• Le col bas évite les irritations autour du cou

MEN’S RAPHA + PALACE EF EDUCATION-EASYPOST PRO TEAM BIB SHORTS II

• Fabriqué à partir d’un tissu léger et respirant qui évacue la transpiration

• Bretelles respirantes

Les tenues de l’équipe EF Education-Tibco-SVB

WOMEN’S RAPHA + PALACE EF EDUCATION-TIBCO-SVB PRO TEAM AERO JERSEY :

• Maillot aéro

• Col bas, évite les irritations autour du cou

WOMEN’S RAPHA + PALACE EF EDUCATION-TIBCO-SVB PRO TEAM BIB SHORTS II

• Fabriqué à partir d’un tissu léger et respirant qui évacue la transpiration

• Peau de chamois Pro Team double densité

Les deux équipes EF Education bénéficieront également d’un nouveau cadre lors du Tour de France. Aux couleurs des nouveaux maillots, il s’agit d’une édition spéciale du cadre Canondale SuperSix EVO Hi-MOD.

Linda Jackson, fondatrice et propriétaire de l’équipe EF Education-TIBCO-SVB

« Je suis ravi du kit que Rapha et Palace Skateboards ont conçu pour célébrer le retour du Tour de France féminin. Le cyclisme féminin n’a cessé de croître au cours des deux dernières décennies, mais le retour du Tour de France va accélérer cette croissance et poursuivre notre quête d’égalité. C’est un véritable honneur d’avoir l’équipe masculine EF Education-EasyPost participer au Tour de France avec un maillot qui célèbre le cyclisme féminin. La route a été très longue pour arriver à ce point, et nous tous, les coureurs, le personnel et la direction, réalisons l’importance de ce maillot. »

Jonathan Vaughters, PDG de l’équipe EF Education-EasyPost

« C’est sauvage, c’est audacieux, et c’est une période passionnante pour le monde du cyclisme et attendue depuis longtemps. C’est un honneur pour notre équipe de courir dans ce kit. Les deux courses seront incroyables, et nous nous battrons pour garder ce kit à l’avant de la course en juillet. »

Il existe également une gamme de vêtements décontractés en édition spéciale de Rapha + Palace. Les équipes du Tour de France porteront cette collection. Les deux collections Rapha + Palace seront disponibles via Rapha en ligne, dans certains Rapha Clubhouses et via Palace, en ligne et en magasin.