Ce vendredi, la marque italienne Vittoria présente le Corsa N.EXT. Un nouveau pneu haut de gamme taillé pour la compétition.

Vittoria lance son tout nouveau pneu, le Corsa N.EXT. Taillé pour la compétition, il complète l’offre haut de gamme de Vittoria. Le pneu sera disponible en deux versions :

Tube Type (chambre à air)

Tubeless Ready

Un pneu en graphène et en silice

La structure du pneu est un mélange de deux matières. Le graphène, pour augmenter le grip et la silice, pour une plus grande vitesse et une meilleure résistance aux crevaisons. La carcasse du pneu est composée de trois couches de nylon, pour optimiser la durée de vie du pneu.

D’après les données internes de la marque italienne, le mélange graphène/silice augmenterait la vitesse de 9% par rapport à des matériaux normaux. Le pneu bénéficierait également de 21% de résistance en plus, mais surtout, pas moins de 32% de grip qu’un pneu traditionnel !

La bande de roulement du Vittoria Corsa N.EXT

Au centre du pneu, les rainures directionnelles sont distancées pour avoir une surface de contact plus importante avec la route pour augmenter le rendement. Sur chaque côté du pneu, les rainures sont bien plus proches les unes des autres pour augmenter le grip et la maniabilité dans les virages. Propre aux modèles Vittoria Corsa, cette bande de roulement est utilisé par les meilleures équipes du peloton comme la Jumbo-Visma ou encore le Team DSM.

Un QR Code pour plus d’indications

Sur le flan du nouveau Vittoria Corsa N.EXT, la marque italienne a choisi de mettre un QR Code. En le photographiant avec votre smartphone, il vous donnera plusieurs indications quant à l’utilisation du pneu. Vous pourrez y retrouver les caractéristiques du produit, les spécifications techniques ou encore les conseils d’utilisation.

Comparaison avec la Vittoria Rubino Pro

Une nouvelle fois à l’aide de ses données interne, Vittoria a fait la comparaison du nouveau Corsa N.EXT avec le modèle juste en dessous, le Vittoria Rubino Pro.

Tailles et prix du Vittoria Corsa N.EXT

Que ce soit en version Tube Type ou Tubeless, les pneus sont disponibles en 6 tailles différentes. Le Vittoria Corsa N.EXT en version tube type est plus léger que la version tubeless mais il faut y ajouter ensuite le poids de la chambre à air.

Tube Type :

700 x 24c 190 g 700 x 26c 200 g 700 x 28c 210 g 700 x 30c 220 g 700 x 32c 235 g 700 x 34c 240 g

Prix : 59,95 €

Tubeless :

700 x 24c 260 g 700 x 26c 285 g 700 x 28c 300 g 700 x 30c 310 g 700 x 32c 330 g 700 x 34c 340 g

Prix : 69,95 €