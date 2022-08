Ce mardi 9 août, Cannondale présente son tout nouveau kit cadre, le SuperSix EVO Leichtbau, une édition limitée à 200 exemplaires qui ne pèse que 750 grammes.

Créé en 1971, il y a plus de 50 ans, aux États-Unis, la marque Cannondale vient de dévoiler son nouveau kit cadre SuperSix EVO Leichtbau. Limité à 200 exemplaires, le cadre a été conçu pour célébrer l’héritage de la marque.

Un vélo léger

Par définition, le cadre SuperSix EVO Leichtbau est un vélo léger. En effet, c’est ce que signifie « Leichtbau » en allemand. Et il porte bien son nom ! Grâce à une dernière technologie stratification du carbone et des matériaux plus légers, le cadre ne pèse que 750 grammes. Soit 90 grammes de moins que le SuperSix EVO HI-MOD. Les tubes du cadre ont une forme plus aérodynamique et permettent une réduction de la trainée allant jusqu’à 30%, tout en offrant une meilleure rigidité.

Caractéristiques du Cannondale SuperSix EVO Leichtbau

Cadre : SuperSix EVO Leichtbau Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12×142 Speed Release thru-axle, SAVE, PF30a, flat mount disc, integrated seat binder

Fourche : SuperSix EVO Leichtbau Carbon, SAVE, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/4″ steerer and 55mm offset (51- 54cm), 1-1/8″ to 1-3/8” steerer and 45mm offset (56-58cm)

Boitier de pedalier : Cannondale Alloy PressFit30

Jeu de direction : 1-1/8″ – 1-1/4″ (51-54cm), 1-1/8″ – 1-3/8″ (56-58cm)

Tige de Selle : Cannondale HollowGram 27 SL KNØT, Carbon, 2 bolt clamp, 330mm, 15mm offset

Tailles de cadre : 51, 54, 56, 58

Couleur : Black (BLK)

Extras : Leichtbau Special Edition Rear Derailleur Hanger and Switchplate

Prix : 4 999 €