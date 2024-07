Arrivé en 2017, Rudy Molard vient de prolonger jusqu’en 2026 au sein de la formation Groupama-FDJ.

Rudy Molard fait partie des plus fidèles de l’équipe cycliste Groupama-FDJ et l’histoire va continuer jusqu’en 2026. Après un début de saison marqué par une sévère commotion cérébrale, le natif de Gleizé a su se relever et revenir à son meilleur niveau ces dernières semaines en terminant 5ᵉ du Tour de l’Ain puis 9ᵉ du Tour de Wallonie. À 34 ans, Molard est devenu l’un des capitaines de route de l’équipe et a prolongé pour deux saisons supplémentaires.

2024 ➔ 2026

✍ Rudy Molard prolonge pour deux saisons supplémentaires ! 🫡 𝐴𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 8⃣ 𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 ! 𝑅𝑢𝑑𝑦 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑠 ℎ𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑡𝑤𝑜-𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑎𝑙. 🤝 pic.twitter.com/V7g8qyfxPP — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 28, 2024

Rudy Molard :

« Je suis très heureux de continuer avec l’équipe, c’est avec Groupama-FDJ que j’ai pu exploiter au maximum mon potentiel et je suis très épanoui auprès d’eux depuis bientôt 8 ans. Avec les années et l’arrivée des jeunes coureurs, je me suis imposé comme un vrai capitaine de route, c’est un rôle important et essentiel pour atteindre des performances de haut niveau. Je prends beaucoup de plaisir sur le vélo, je continue de progresser, je suis un compétiteur, c’était une évidence de continuer ici ai sein de l’équipe. »

Philippe Maduit :

« Rudy fait partie de la maison depuis de nombreuses années maintenant. Lieutenant expérimenté, c’est un excellent coureur, solide qui apporte beaucoup de régularité à l’équipe. Il doit passer un cap et jouer sa carte sur certaines épreuves pour faire briller nos couleurs. »