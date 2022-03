Strade Bianche : Tadej Pogacar décime toute concurrence

Publié le 05/03/2022 17:00

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté en solitaire la 16e édition des Strade Bianche ce samedi.

Monumental Tadej Pogacar et inépuisable Alejandro Valverde

Le slovène aura bravé la poussière, le vent et la chute pour littéralement écraser ses concurrents aujourd’hui’hui sur les Strade Bianche. Le double vainqueur du Tour de France inscrit son nom au palmarès du "6e Monument après Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie la saison dernière.

La course aura été marquée par une terrible chute dans le peloton sur le cinquième chemin blanc après 85km de course qui a fait beaucoup de dégats. Une vingtaine de coureurs ont été balayés par une rafale de vent, Julian Alaphilippe est tombé violemment, il a effectué un soleil sur les graviers heurtant le vélo d'un de ses concurrents. Victor Campenaerts, Brent van Moer et Matej Mohoric ont été contraints à l’abandon, ainsi que Tiesj Benoot qui était l’un des favoris de la Jumbo-Visma pour aujourd’hui.

© Tim De Waele

A 20km de l’arrivée environ, Tadej Pogacar, seul en tête de la course avec un tout petit peu moins d’une minute d’avance sur ses cinq poursuivants parmis lesquels on retrouvait Kasper Asgreen (Quick-Step - AlphaVinyle), Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Alejandro Valverde (Movistar) et Tim Wellens (Lotto-Soudal), à ce stade Julian Alaphilippe était distancé du peloton.

Strade Bianche Hommes résultats

A l’arrivée Tadej Pogacar s'impose sur ces Strade Bianche ! Parti à 50 kilomètres, le Slovène n'a laissé aucune chance à ses adversaires du jour et s’est même permis le luxe de taper dans la main des spectateurs avant la ligne d’arrivée.

Alejandro Valverde termine second de cette édition 2022 des Strade Bianche, à 38 secondes de Tadej Pogacar. Alejandro Valverde (Movistar) monte sur la deuxième marche du podium et Kasper Asgreen (Quick-Step - AlphaVinyle), distancé de peu termine 3e tandis qu'Attila Valter est au pied du podium à 1'10" du slovène.

La réaction de Tadej Pogacar suite à sa victoire sur les Strade Bianche

Tadej Pogacar a déclaré : "C'est une victoire incroyable, c'est vraiment incroyable. J'ai attaqué très tôt, mais je ne savais pas si je pouvais y arriver jusqu'à ce que j'atteigne le panneau indiquant les 5 km de l'arrivée. J'ai essayé de faire mon meilleur effort sur le Monte Sante Marie, personne ne m'a suivi et je me suis retrouvé seul en tête de la course. J'étais pleinement engagé depuis ce matin, mais je ne savais pas jusqu'à la dernière montée si je pouvais le faire. Je regardais constamment derrière moi pour voir si quelqu'un arrivait. Dans la finale, il me restait très peu d'énergie, mais c'était suffisant pour survivre jusqu'à la fin."

© Getty



Les Strade Bianche Femme, Lotte Kopecky (Team Sd Worx) s'impose

Lotte Kopecky (Team Sd Worx) a remporté la huitième édition de Strade Bianche Women Elite Eolo, 136 km de Sienne à Sienne (Piazza del Campo). La coureuse belge a franchi la ligne d'arrivée sur la mythique Piazza del Campo juste devant Annemiek Van Vleuten (Movistar Team Women). La troisième place revient à Ashleigh Moolman-Pasio (Team Sd Worx) à 10".

Classement final Strade Bianche Femmes

1 - Lotte Kopecky (Team Sd Worx), 136km en 3h59'14", vitesse moyenne 34,109km/h

2 - Annemiek Van Vleuten (Movistar Team Women)

3 - Ashleigh Moolman-Pasio (Team Sd Worx) à 10’’.

La réaction de Lotte Kopecky suite à sa victoire sur les Strade Bianche

Les mots de Lotte Kopecky quelques secondes après l’arrivée : "Je n'arrive pas à croire que je viens de gagner ! C'était un grand effort d'équipe de la part de toute l'équipe Sd Worx. Je savais que j'avais des coéquipiers derrière moi qui assuraient mes arrières. J'avais un bon feeling dans la finale, j'ai essayé de suivre Annemiek Van Vleuten et j'ai continué à pousser jusqu'au dernier virage, je savais que je devais être la première dans le dernier virage, j'étais préparée pour le sprint. C'est la plus grande victoire de ma carrière"