Trois nouvelles îles sont disponibles sur Zwift. Cet archipel ouvre de nouvelles possibilités d’exploration dans Watopia.

Trois îles viennent de faire leur apparition dans Watopia, sur Zwift, dévoilant de vastes panoramas sur l’océan et des rencontres inattendues avec la faune sauvage, dans un décor inspiré de la côte ouest de la Californie et de l’île de Catalina. Sur ces trois nouvelles îles, les cyclistes découvriront environ 17 km de terrain plat, associant des routes rapides et roulantes à des paysages qui méritent de ralentir pour en profiter, des vues sur l’océan aux rencontres avec la faune sauvage.

Nouveaux parcours

Situé entre la jungle maya (Mayan Jungle) et l’île de Jarvis (Jarvis Island), cet archipel ouvre de nouvelles possibilités d’exploration dans Watopia. Les nouvelles routes permettent de contourner facilement la jungle, pour rouler des parcours plus longs et plus plats, tout en multipliant les options pour relier les différents secteurs de la carte. Deux ensembles d’îles ont été conçus en pensant aux courses de type critérium, apportant une dimension compétitive à cette escapade côtière. Que les cyclistes cherchent à rester dans le peloton, à maintenir un effort prolongé ou simplement à explorer les lieux entre amis, chacun pourra y trouver son compte.

Neuf parcours cyclistes :

Caldera Coaster

The Watopia 150

Seafoam Circuit

Laps, Cam, Traction

Watt Goes Up

Must Come Down

Four Foalsmen

California Dreamin’

California Roll

Pacific Pursuit

Trois parcours course à pied :

Running Routes

Seafoam Scamper

Lightning Lap Run Lava legs

Les utilisateurs de Zwift peuvent explorer The Wild Isles dès aujourd’hui, notamment dans le cadre de la quatrième étape du Tour of Watopia.