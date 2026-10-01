Le fabricant français de vélos électriques O2feel sort du redressement judiciaire et devient Cyclofeel, avec une nouvelle direction à sa tête.

Le constructeur nordiste de vélos électriques 02feel aurait pu disparaître après avoir été placé en redressement judiciaire avec maintien de l’activité le 15 juin 2026 par le tribunal de Lille. En cause : des investissements importants après le Covid, profitant de l’engouement des Français pour le vélo durant cette période, une dette trop lourde et la faillite de son assembleur basé en Europe de l’Est. Cette dernière avait poussé la marque à rapatrier sa production en France en 2024, notamment chez Arcade Cycles, en Vendée, tandis que sa gamme de VTT est assemblée à Wambrechies, dans le Nord.

Comme pour bien d’autres marques du secteur, le retour du marché à un rythme normal en 2023 a rendu les capacités de production et les stocks trop importants.

Heureusement pour le constructeur, un repreneur a été trouvé, et il n’a pas fallu aller bien loin. Pas de reprise par un concurrent ou un investisseur étranger : O2feel est en effet repris par des cadres déjà en poste dans l’entreprise, avec le soutien d’un groupe d’investisseurs historiques de la marque. Grégoire Brunet, fondateur de la marque, quitte ses fonctions tout en restant investisseur et associé, afin d’assurer un « accompagnement stratégique ». De son côté, Anthony Lepoutre, ex-directeur des opérations, devient directeur général de l’entreprise.

Nouveau nom et simplification du catalogue

« Nous nous réjouissons de pouvoir pérenniser O2feel, » déclare le nouveau directeur général. « Nous souhaitons remercier chaleureusement l’ensemble des équipes pour leur engagement tout au long de cette période. Nous remercions également nos partenaires, clients et fournisseurs pour leur confiance maintenue pendant l’été. Nous nous tournons désormais vers l’avenir avec confiance et ambition. »

Cette reprise permet au constructeur français de conserver son activité, ses salariés ainsi que son réseau de distribution. Seul changement notable : le nom. L’entreprise devient en effet Cyclofeel. Pas de changement du côté des consommateurs, puisque la marque des vélos et les boutiques continueront de s’appeler O2feel.

O2feel annonce dans le même temps vouloir simplifier son catalogue et se recentrer sur trois catégories de vélos : l’urbain, le trekking — notamment avec la mise en avant du O2feel DUMA, modèle phare de la gamme — et le cargo. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra de la gamme VTT.