Après une saison chez Alpecin – Premier Tech, Florian Sénéchal portera les couleurs de l’équipe Unibet Rose Rockets en 2027.

Florian Sénéchal va changer d’équipe en 2027. À 33 ans, le natif de Cambrai s’est engagé pour une saison avec la formation Unibet Rose Rockets. Après ses passages chez Cofidis (2014-2017), Soudal Quick-Step (2018-2023), Arkéa – B&B Hotels (2024-2025) et Alpecin – Premier Tech (2026), Sénéchal rejoindra l’équipe ProTour de Bas Tietema. Spécialiste des classiques, Sénéchal a été sacré champion de France en 2022, sa dernière victoire chez les professionnels.

😎 Getting ready for s̷e̷a̷s̷o̷n̷ ‘27. Bienvenue, Florian Sénéchal. 🤝🇫🇷 https://t.co/UA0J30cSmX — Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) November 13, 2026

Florian Sénéchal :

« J’ai parlé avec Philippe Gilbert il y a deux semaines je crois. C’est un bon ami et il m’a dit qu’est-ce que tu fais Florian ? Tu arrêtes ? Tu continues ? J’ai dit je ne sais pas Phil. On a parlé avec Unibet Rose Rockets. Gilbert m’a dit si tu veux y aller, vas-y. Si tu veux faire partie de ce projet, vas-y. »