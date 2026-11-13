Le directeur sportif de Vendée U, Steven Laurent, est décédé à l’âge de 36 ans des suites d’une longue maladie.

L’équipe Vendée U-Primeo Energie a annoncé dans un communiqué ce jeudi le décès de son directeur sportif, Steven Laurent, à l’âge de 36 ans, des suites d’une longue maladie contre laquelle il luttait depuis trois ans.

« Steven était bien plus qu’un encadrant, animé par la passion du cyclisme et l’accompagnement des jeunes coureurs », déclare Vendée U dans le communiqué. « Il partageait sans relâche les valeurs de notre structure qu’il aimait tant. Nous garderons un profond respect et une immense reconnaissance pour l’homme qu’il était, pour son engagement et pour tout ce qu’il a apporté à notre structure. »

Steven Laurent avait débuté sa carrière de directeur sportif au Vélo Sport Valletais en 2012. Après un passage à l’UC Cholet 49 en 2015 et à Laval Cyclisme 53, il rejoint en 2022 la pépinière de TotalEnergies. Sa passion pour le cyclo-cross l’a aussi amené à organiser l’épreuve d’Orée d’Anjou à Saint-Sauveur-de-Landemont (Maine-et-Loire).

Présent jusqu’au bout sur les courses malgré la maladie

Le directeur sportif, malgré la maladie, tenait à rester présent auprès des jeunes coureurs de Vendée U et était encore présent sur certaines courses comme la Ronde de l’Isard, le Tour de Guadeloupe cet été ou encore le Tour du Piémont pyrénéen en octobre.

« Parfois, on me demande pourquoi je m’acharne à travailler en parallèle du combat que je mène », écrivait-il sur les réseaux sociaux en juillet dernier lors de la victoire de Timothée Coudière-Cantin aux championnats de France. « Cette émotion ressentie au moment de cette Marseillaise, un an après Les Herbiers, était aussi spontanée que sincère. Elle résume à elle seule tout le chemin parcouru, les sacrifices consentis, les doutes surmontés et la force de continuer à avancer malgré les épreuves. Elle veut dire tellement de choses et à quel point cette équipe du Vendée U-Pays de la Loire est un des grands piliers du combat. »