Tony Gallopin a été nommé directeur sportif de l’équipe TotalEnergies, qui a dévoilé son nouveau sponsor titre.

TotalEnergies a annoncé ce lundi soir que Tony Gallopin allait occuper la place de directeur sportif de l’équipe vendéenne. L’ancien coureur avait rejoint TotalEnergies plus tôt cette année en tant que « consultant expert », lors du dernier Tour de France, après avoir renoncé à rejoindre l’équipe Red Bull-BORA-Hansgrohe.

« Pouvoir se projeter sur plusieurs années, après une fin de saison bouleversée par le contexte, c’est une belle récompense du travail accompli par Jean-René et Stéphane », a déclaré Tony Gallopin dans le communiqué annonçant sa prise de fonction. « Je rejoins une équipe historique du cyclisme français, avec une identité forte et une histoire à laquelle je suis heureux de pouvoir contribuer. »

En attendant demain, l’avenir s’écrit déjà aujourd’hui ! 👊 Cette annonce aussi vaut le détour. 😉 Bienvenue en Vendée Tony ! 🔗 https://t.co/BrZVJdHxYj#AllezTotalEnergies ⚡️ pic.twitter.com/MSwOU27ZFh — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) November 9, 2026

Une nouvelle collaboration avec Stéphane Heulot

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Tony pour accompagner notre projet sportif dès 2027 », a déclaré dans le communiqué de presse le manager général Stéphane Heulot. « Son expérience du très haut niveau, sa connaissance du peloton et son regard sur la course seront de véritables atouts pour notre groupe. Tony connaît déjà notre environnement pour nous avoir accompagnés sur le dernier Tour de France. »

L’ancien coureur, fort de ses 16 saisons en tant que coureur professionnel et porteur du maillot jaune sur le Tour de France en 2014, avait déjà eu l’occasion de travailler avec Stéphane Heulot au sein de l’équipe Lotto, où il occupait déjà une fonction de directeur sportif.

On a par ailleurs appris, ce mardi, que l’entreprise française XEFI allait succéder à TotalEnergies en tant que sponsor-titre de la formation de Jean-René Bernaudeau.