Oubliez Harry Kane et son Ballon d’Or. Le 28 novembre, le Vélo d’Or récompensera les meilleurs cyclistes de la saison 2026. Découvrez tous les finalistes en lice pour les récompenses de cette 34e édition.
La saison cycliste 2026 s’est terminée il y a quelques semaines et la cérémonie des Vélo d’Or 2026 se déroulera dans un peu moins d’un mois. Tout le gratin du cyclisme sera réuni à l’hôtel Fairmont Monte-Carlo, à Monaco, pour savoir qui succédera à Tadej Pogačar et Pauline Ferrand-Prévot, récompensés lors de l’édition 2025 de la cérémonie.
Attribué chaque année par le mensuel Vélo Magazine depuis 1992, le Vélo d’Or récompense le meilleur cycliste de la saison. La meilleure cycliste est, quant à elle, récompensée depuis 2022. Le prix est organisé sur le modèle du Ballon d’Or, avec un jury composé de 36 journalistes internationaux spécialisés. Nouveauté cette année : les Vélo d’Or récompenseront également les meilleurs rookies de l’année chez les hommes et chez les femmes.
Paul Seixas nommé, Pogačar sur les pas d’Alberto Contador
Les Français ne sont pas boudés pour cette édition. Il était en effet impossible de passer à côté de Paul Seixas cette année, et ce ne sont pas les Vélo d’Or qui pouvaient dire le contraire. Le coureur de 20 ans est le plus jeune nommé cette année pour la récompense principale. Seixas est aussi nommé dans les catégories Classicmen, Rookies de l’année et, évidemment, Coureurs français de l’année. Paul Magnier est, quant à lui, nommé dans les catégories Sprinteurs et Coureurs français de l’année. Chez les femmes, on retrouve Julie Berthet en lice pour la récompense principale.
Le vainqueur du Tour de France 2026 Tadej Pogačar, déjà récompensé en 2021, 2024 et 2025, part une nouvelle fois favoris malgré une saison interrompue en septembre et aura l’occasion d’égaler le record d’Alberto Contador, qui a remporté le Vélo d’Or en 2007, 2008, 2009 et 2014. Chez les femmes, Demi Vollering arrive en favorite avec 16 victoires dont le Tour de France Femmes, les championnats du monde et les championnats d’Europe. La cérémonie sera par ailleurs diffusée pour la première fois en direct sur la chaîne L’Équipe. Rendez-vous le 28 novembre pour savoir qui repartira avec une récompense.
Who will be the winners of the 2026 Vélo d’Or and all the trophies? Find out the 28th of november during the ceremony! Qui seront les vainqueurs des Vélo d’Or 2026 et de toutes les catégories ? Rendez-vous le 28 novembre pour le découvrir lors de la cérémonie en direct sur @lachainelequipe ! #velodor avec @LCL / @MaillotjauneLCL / @SkodaFrance / @WeLoveCyclingFR / Les montres TUDOR
— L’Équipe (@lequipe) October 29, 2026
Les nommés aux récompenses du Vélo d’Or 2026
Vélo d’Or masculin
- Isaac Del Toro
22 ans. Mexique. UAE Team Emirates-XRG
- Remco Evenepoel
26 ans. Belgique. Red Bull-Bora-Hansgrohe
- Felix Gall
28 ans. Autriche. Decathlon-CMA CGM
- Enric Mas
31 ans. Espagne. Movistar
- Brandon McNulty
28 ans. États-Unis. UAE Team Emirates-XRG
- Tadej Pogacar
28 ans. Slovénie. UAE Team Emirates-XRG
- Paul Seixas
20 ans. France. Decathlon-CMA CGM
- Wout Van Aert
32 ans. Belgique. Visma-Lease a Bike
- Mathieu Van der Poel
31 ans. Pays-Bas. Alpecin-Premier Tech
- Jonas Vingegaard
29 ans. Danemark. Visma-Lease a Bike
Vélo d’Or féminin
- Juliette Berthet
28 ans. France. FDJ United-Suez
- Paula Blasi
23 ans. Espagne. UAE Team L’IMAD
- Kimberley Le Court-Pienaar
30 ans. Maurice. AG Insurance-Soudal
- Elisa Longo Borghini
34 ans. Italie. UAE Team L’IMAD
- Antonia Niedermaier
23 ans. Allemagne. Canyon-SRAM
- Kasia Niewiadoma-Phinney
32 ans. Pologne. Canyon-SRAM
- Marlen Reusser
35 ans. Suisse. Movistar
- Anna Van Der Breggen
36 ans. Pays-Bas. SD Worx-Protime
- Demi Vollering
29 ans. Pays-Bas. FDJ United-Suez
- Lorena Wiebes
27 ans. Pays-Bas. SD Worx-Protime
Coureur de classiques de l’année
- Remco Evenepoel
26 ans. Belgique. Red Bull-Bora-Hansgrohe
- Tadej Pogacar
28 ans. Slovénie. UAE Team Emirates-XRG
- Paul Seixas
20 ans. France. Decathlon-CMA CGM
- Wout Van Aert
32 ans. Belgique. Visma-Lease a Bike
- Mathieu Van der Poel
31 ans. Pays-Bas. Alpecin-Premier Tech
Coureuse de classiques de l’année
- Franziska Koch
26 ans. Allemagne. FDJ United-Suez
- Lotte Kopecky
30 ans. Belgique. SD Worx-Protime
- Kasia Niewiadoma-Phinney
32 ans. Pologne. Canyon-SRAM
- Puck Pieterse
24 ans. Pays-Bas. Fenix-Premier Tech
- Demi Vollering
29 ans. Pays-Bas. FDJ United-Suez
Sprinteur de l’année
- Matthew Brennan
21 ans. Grande-Bretagne. Visma-Lease a Bike
- Paul Magnier
22 ans. France. Soudal Quick-Step
- Tim Merlier
34 ans. Belgique. Soudal Quick-Step
- Jonathan Milan
26 ans. Italie. Lidl-Trek
- Jasper Philipsen
28 ans. Belgique. Alpecin-Premier Tech
Sprinteuse de l’année
- Elisa Balsamo
28 ans. Italie. Lidl-Trek
- Lara Gillespie
25 ans. Irlande. UAE Team L’IMAD
- Charlotte Kool
27 ans. Pays-Bas. Fenix-Premier Tech
- Nienke Veenhoven
22 ans. Pays-Bas. Visma-Lease a Bike
- Lorena Wiebes
27 ans. Pays-Bas. SD Worx-Protime
Coureur français de l’année
- Dorian Godon
30 ans. Netcompany Ineos
- Romain Grégoire
23 ans. Groupama-FDJ United
- Paul Magnier
22 ans. Soudal Quick-Step
- Lenny Martinez
23 ans. Bahrain Victorious
- Paul Seixas
20 ans. Decathlon-CMA CGM
Coureuse française de l’année
- Juliette Berthet
27 ans. FDJ United-Suez
- Marion Bunel
22 ans. Visma-Lease a Bike
- Pauline Ferrand-Prévôt
34 ans. Visma-Lease a Bike
- Célia Gery
20 ans. FDJ United-Suez
- Cédrine Kerbaol
25 ans. EF Education-Oatly
Rookie de l’année – femmes
- Paula Blasi
23 ans. Espagne. UAE Team L’IMAD
- Célia Gery
20 ans. France. FDJ United-Suez
- Isabella Holmgren
21 ans. Canada. Lidl-Trek
Rookie de l’année – hommes
- Matthew Brennan
21 ans. Grande-Bretagne. Visma-Lease a Bike
- Jakob Omrzel
20 ans. Slovénie. Bahrain Victorious
- Paul Seixas
20 ans. France. Decathlon-CMA CGM
Paracycliste de l’année
- Louis Hubert
19 ans. Cofidis
- Florian Jouanny
34 ans. Grenoble Métropole Cyclisme 38
- Alexandre Léauté
26 ans. VCP Loudéac
- Thomas Tarou
42 ans. UV Descartes
- Anaïs Vincent
26 ans. VC Rumillien