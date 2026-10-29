Oubliez Harry Kane et son Ballon d’Or. Le 28 novembre, le Vélo d’Or récompensera les meilleurs cyclistes de la saison 2026. Découvrez tous les finalistes en lice pour les récompenses de cette 34e édition.

La saison cycliste 2026 s’est terminée il y a quelques semaines et la cérémonie des Vélo d’Or 2026 se déroulera dans un peu moins d’un mois. Tout le gratin du cyclisme sera réuni à l’hôtel Fairmont Monte-Carlo, à Monaco, pour savoir qui succédera à Tadej Pogačar et Pauline Ferrand-Prévot, récompensés lors de l’édition 2025 de la cérémonie.

Attribué chaque année par le mensuel Vélo Magazine depuis 1992, le Vélo d’Or récompense le meilleur cycliste de la saison. La meilleure cycliste est, quant à elle, récompensée depuis 2022. Le prix est organisé sur le modèle du Ballon d’Or, avec un jury composé de 36 journalistes internationaux spécialisés. Nouveauté cette année : les Vélo d’Or récompenseront également les meilleurs rookies de l’année chez les hommes et chez les femmes.

Paul Seixas nommé, Pogačar sur les pas d’Alberto Contador

Les Français ne sont pas boudés pour cette édition. Il était en effet impossible de passer à côté de Paul Seixas cette année, et ce ne sont pas les Vélo d’Or qui pouvaient dire le contraire. Le coureur de 20 ans est le plus jeune nommé cette année pour la récompense principale. Seixas est aussi nommé dans les catégories Classicmen, Rookies de l’année et, évidemment, Coureurs français de l’année. Paul Magnier est, quant à lui, nommé dans les catégories Sprinteurs et Coureurs français de l’année. Chez les femmes, on retrouve Julie Berthet en lice pour la récompense principale.

Le vainqueur du Tour de France 2026 Tadej Pogačar, déjà récompensé en 2021, 2024 et 2025, part une nouvelle fois favoris malgré une saison interrompue en septembre et aura l’occasion d’égaler le record d’Alberto Contador, qui a remporté le Vélo d’Or en 2007, 2008, 2009 et 2014. Chez les femmes, Demi Vollering arrive en favorite avec 16 victoires dont le Tour de France Femmes, les championnats du monde et les championnats d’Europe. La cérémonie sera par ailleurs diffusée pour la première fois en direct sur la chaîne L’Équipe. Rendez-vous le 28 novembre pour savoir qui repartira avec une récompense.

Who will be the winners of the 2026 Vélo d’Or and all the trophies? Find out the 28th of november during the ceremony! Qui seront les vainqueurs des Vélo d’Or 2026 et de toutes les catégories ? Rendez-vous le 28 novembre pour le découvrir lors de la cérémonie en direct sur @lachainelequipe ! #velodor avec @LCL / @MaillotjauneLCL / @SkodaFrance / @WeLoveCyclingFR / Les montres TUDOR — L’Équipe (@lequipe) October 29, 2026

Les nommés aux récompenses du Vélo d’Or 2026

Vélo d’Or masculin

Isaac Del Toro

22 ans. Mexique. UAE Team Emirates-XRG

22 ans. Mexique. UAE Team Emirates-XRG Remco Evenepoel

26 ans. Belgique. Red Bull-Bora-Hansgrohe

26 ans. Belgique. Red Bull-Bora-Hansgrohe Felix Gall

28 ans. Autriche. Decathlon-CMA CGM

28 ans. Autriche. Decathlon-CMA CGM Enric Mas

31 ans. Espagne. Movistar

31 ans. Espagne. Movistar Brandon McNulty

28 ans. États-Unis. UAE Team Emirates-XRG

28 ans. États-Unis. UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogacar

28 ans. Slovénie. UAE Team Emirates-XRG

28 ans. Slovénie. UAE Team Emirates-XRG Paul Seixas

20 ans. France. Decathlon-CMA CGM

20 ans. France. Decathlon-CMA CGM Wout Van Aert

32 ans. Belgique. Visma-Lease a Bike

32 ans. Belgique. Visma-Lease a Bike Mathieu Van der Poel

31 ans. Pays-Bas. Alpecin-Premier Tech

31 ans. Pays-Bas. Alpecin-Premier Tech Jonas Vingegaard

29 ans. Danemark. Visma-Lease a Bike

Vélo d’Or féminin

Juliette Berthet

28 ans. France. FDJ United-Suez

28 ans. France. FDJ United-Suez Paula Blasi

23 ans. Espagne. UAE Team L’IMAD

23 ans. Espagne. UAE Team L’IMAD Kimberley Le Court-Pienaar

30 ans. Maurice. AG Insurance-Soudal

30 ans. Maurice. AG Insurance-Soudal Elisa Longo Borghini

34 ans. Italie. UAE Team L’IMAD

34 ans. Italie. UAE Team L’IMAD Antonia Niedermaier

23 ans. Allemagne. Canyon-SRAM

23 ans. Allemagne. Canyon-SRAM Kasia Niewiadoma-Phinney

32 ans. Pologne. Canyon-SRAM

32 ans. Pologne. Canyon-SRAM Marlen Reusser

35 ans. Suisse. Movistar

35 ans. Suisse. Movistar Anna Van Der Breggen

36 ans. Pays-Bas. SD Worx-Protime

36 ans. Pays-Bas. SD Worx-Protime Demi Vollering

29 ans. Pays-Bas. FDJ United-Suez

29 ans. Pays-Bas. FDJ United-Suez Lorena Wiebes

27 ans. Pays-Bas. SD Worx-Protime

Coureur de classiques de l’année

Remco Evenepoel

26 ans. Belgique. Red Bull-Bora-Hansgrohe

26 ans. Belgique. Red Bull-Bora-Hansgrohe Tadej Pogacar

28 ans. Slovénie. UAE Team Emirates-XRG

28 ans. Slovénie. UAE Team Emirates-XRG Paul Seixas

20 ans. France. Decathlon-CMA CGM

20 ans. France. Decathlon-CMA CGM Wout Van Aert

32 ans. Belgique. Visma-Lease a Bike

32 ans. Belgique. Visma-Lease a Bike Mathieu Van der Poel

31 ans. Pays-Bas. Alpecin-Premier Tech

Coureuse de classiques de l’année

Franziska Koch

26 ans. Allemagne. FDJ United-Suez

26 ans. Allemagne. FDJ United-Suez Lotte Kopecky

30 ans. Belgique. SD Worx-Protime

30 ans. Belgique. SD Worx-Protime Kasia Niewiadoma-Phinney

32 ans. Pologne. Canyon-SRAM

32 ans. Pologne. Canyon-SRAM Puck Pieterse

24 ans. Pays-Bas. Fenix-Premier Tech

24 ans. Pays-Bas. Fenix-Premier Tech Demi Vollering

29 ans. Pays-Bas. FDJ United-Suez

Sprinteur de l’année

Matthew Brennan

21 ans. Grande-Bretagne. Visma-Lease a Bike

21 ans. Grande-Bretagne. Visma-Lease a Bike Paul Magnier

22 ans. France. Soudal Quick-Step

22 ans. France. Soudal Quick-Step Tim Merlier

34 ans. Belgique. Soudal Quick-Step

34 ans. Belgique. Soudal Quick-Step Jonathan Milan

26 ans. Italie. Lidl-Trek

26 ans. Italie. Lidl-Trek Jasper Philipsen

28 ans. Belgique. Alpecin-Premier Tech

Sprinteuse de l’année

Elisa Balsamo

28 ans. Italie. Lidl-Trek

28 ans. Italie. Lidl-Trek Lara Gillespie

25 ans. Irlande. UAE Team L’IMAD

25 ans. Irlande. UAE Team L’IMAD Charlotte Kool

27 ans. Pays-Bas. Fenix-Premier Tech

27 ans. Pays-Bas. Fenix-Premier Tech Nienke Veenhoven

22 ans. Pays-Bas. Visma-Lease a Bike

22 ans. Pays-Bas. Visma-Lease a Bike Lorena Wiebes

27 ans. Pays-Bas. SD Worx-Protime

Coureur français de l’année

Dorian Godon

30 ans. Netcompany Ineos

30 ans. Netcompany Ineos Romain Grégoire

23 ans. Groupama-FDJ United

23 ans. Groupama-FDJ United Paul Magnier

22 ans. Soudal Quick-Step

22 ans. Soudal Quick-Step Lenny Martinez

23 ans. Bahrain Victorious

23 ans. Bahrain Victorious Paul Seixas

20 ans. Decathlon-CMA CGM

Coureuse française de l’année

Juliette Berthet

27 ans. FDJ United-Suez

27 ans. FDJ United-Suez Marion Bunel

22 ans. Visma-Lease a Bike

22 ans. Visma-Lease a Bike Pauline Ferrand-Prévôt

34 ans. Visma-Lease a Bike

34 ans. Visma-Lease a Bike Célia Gery

20 ans. FDJ United-Suez

20 ans. FDJ United-Suez Cédrine Kerbaol

25 ans. EF Education-Oatly

Rookie de l’année – femmes

Paula Blasi

23 ans. Espagne. UAE Team L’IMAD

23 ans. Espagne. UAE Team L’IMAD Célia Gery

20 ans. France. FDJ United-Suez

20 ans. France. FDJ United-Suez Isabella Holmgren

21 ans. Canada. Lidl-Trek

Rookie de l’année – hommes

Matthew Brennan

21 ans. Grande-Bretagne. Visma-Lease a Bike

21 ans. Grande-Bretagne. Visma-Lease a Bike Jakob Omrzel

20 ans. Slovénie. Bahrain Victorious

20 ans. Slovénie. Bahrain Victorious Paul Seixas

20 ans. France. Decathlon-CMA CGM

Paracycliste de l’année