Oubliez Harry Kane et son Ballon d’Or. Le 28 novembre, le Vélo d’Or récompensera les meilleurs cyclistes de la saison 2026. Découvrez tous les finalistes en lice pour les récompenses de cette 34e édition.

La saison cycliste 2026 s’est terminée il y a quelques semaines et la cérémonie des Vélo d’Or 2026 se déroulera dans un peu moins d’un mois. Tout le gratin du cyclisme sera réuni à l’hôtel Fairmont Monte-Carlo, à Monaco, pour savoir qui succédera à Tadej Pogačar et Pauline Ferrand-Prévot, récompensés lors de l’édition 2025 de la cérémonie.

Attribué chaque année par le mensuel Vélo Magazine depuis 1992, le Vélo d’Or récompense le meilleur cycliste de la saison. La meilleure cycliste est, quant à elle, récompensée depuis 2022. Le prix est organisé sur le modèle du Ballon d’Or, avec un jury composé de 36 journalistes internationaux spécialisés. Nouveauté cette année : les Vélo d’Or récompenseront également les meilleurs rookies de l’année chez les hommes et chez les femmes.

Paul Seixas nommé, Pogačar sur les pas d’Alberto Contador

Les Français ne sont pas boudés pour cette édition. Il était en effet impossible de passer à côté de Paul Seixas cette année, et ce ne sont pas les Vélo d’Or qui pouvaient dire le contraire. Le coureur de 20 ans est le plus jeune nommé cette année pour la récompense principale. Seixas est aussi nommé dans les catégories Classicmen, Rookies de l’année et, évidemment, Coureurs français de l’année. Paul Magnier est, quant à lui, nommé dans les catégories Sprinteurs et Coureurs français de l’année. Chez les femmes, on retrouve Julie Berthet en lice pour la récompense principale.

Le vainqueur du Tour de France 2026 Tadej Pogačar, déjà récompensé en 2021, 2024 et 2025, part une nouvelle fois favoris malgré une saison interrompue en septembre et aura l’occasion d’égaler le record d’Alberto Contador, qui a remporté le Vélo d’Or en 2007, 2008, 2009 et 2014. Chez les femmes, Demi Vollering arrive en favorite avec 16 victoires dont le Tour de France Femmes, les championnats du monde et les championnats d’Europe. La cérémonie sera par ailleurs diffusée pour la première fois en direct sur la chaîne L’Équipe. Rendez-vous le 28 novembre pour savoir qui repartira avec une récompense.

Les nommés aux récompenses du Vélo d’Or 2026

Vélo d’Or masculin

  • Isaac Del Toro
    22 ans. Mexique. UAE Team Emirates-XRG
  • Remco Evenepoel
    26 ans. Belgique. Red Bull-Bora-Hansgrohe
  • Felix Gall
    28 ans. Autriche. Decathlon-CMA CGM
  • Enric Mas
    31 ans. Espagne. Movistar
  • Brandon McNulty
    28 ans. États-Unis. UAE Team Emirates-XRG
  • Tadej Pogacar
    28 ans. Slovénie. UAE Team Emirates-XRG
  • Paul Seixas
    20 ans. France. Decathlon-CMA CGM
  • Wout Van Aert
    32 ans. Belgique. Visma-Lease a Bike
  • Mathieu Van der Poel
    31 ans. Pays-Bas. Alpecin-Premier Tech
  • Jonas Vingegaard
    29 ans. Danemark. Visma-Lease a Bike

Vélo d’Or féminin

  • Juliette Berthet
    28 ans. France. FDJ United-Suez
  • Paula Blasi
    23 ans. Espagne. UAE Team L’IMAD
  • Kimberley Le Court-Pienaar
    30 ans. Maurice. AG Insurance-Soudal
  • Elisa Longo Borghini
    34 ans. Italie. UAE Team L’IMAD
  • Antonia Niedermaier
    23 ans. Allemagne. Canyon-SRAM
  • Kasia Niewiadoma-Phinney
    32 ans. Pologne. Canyon-SRAM
  • Marlen Reusser
    35 ans. Suisse. Movistar
  • Anna Van Der Breggen
    36 ans. Pays-Bas. SD Worx-Protime
  • Demi Vollering
    29 ans. Pays-Bas. FDJ United-Suez
  • Lorena Wiebes
    27 ans. Pays-Bas. SD Worx-Protime

Coureur de classiques de l’année

  • Remco Evenepoel
    26 ans. Belgique. Red Bull-Bora-Hansgrohe
  • Tadej Pogacar
    28 ans. Slovénie. UAE Team Emirates-XRG
  • Paul Seixas
    20 ans. France. Decathlon-CMA CGM
  • Wout Van Aert
    32 ans. Belgique. Visma-Lease a Bike
  • Mathieu Van der Poel
    31 ans. Pays-Bas. Alpecin-Premier Tech

Coureuse de classiques de l’année

  • Franziska Koch
    26 ans. Allemagne. FDJ United-Suez
  • Lotte Kopecky
    30 ans. Belgique. SD Worx-Protime
  • Kasia Niewiadoma-Phinney
    32 ans. Pologne. Canyon-SRAM
  • Puck Pieterse
    24 ans. Pays-Bas. Fenix-Premier Tech
  • Demi Vollering
    29 ans. Pays-Bas. FDJ United-Suez

Sprinteur de l’année

  • Matthew Brennan
    21 ans. Grande-Bretagne. Visma-Lease a Bike
  • Paul Magnier
    22 ans. France. Soudal Quick-Step
  • Tim Merlier
    34 ans. Belgique. Soudal Quick-Step
  • Jonathan Milan
    26 ans. Italie. Lidl-Trek
  • Jasper Philipsen
    28 ans. Belgique. Alpecin-Premier Tech

Sprinteuse de l’année

  • Elisa Balsamo
    28 ans. Italie. Lidl-Trek
  • Lara Gillespie
    25 ans. Irlande. UAE Team L’IMAD
  • Charlotte Kool
    27 ans. Pays-Bas. Fenix-Premier Tech
  • Nienke Veenhoven
    22 ans. Pays-Bas. Visma-Lease a Bike
  • Lorena Wiebes
    27 ans. Pays-Bas. SD Worx-Protime

Coureur français de l’année

  • Dorian Godon
    30 ans. Netcompany Ineos
  • Romain Grégoire
    23 ans. Groupama-FDJ United
  • Paul Magnier
    22 ans. Soudal Quick-Step
  • Lenny Martinez
    23 ans. Bahrain Victorious
  • Paul Seixas
    20 ans. Decathlon-CMA CGM

Coureuse française de l’année

  • Juliette Berthet
    27 ans. FDJ United-Suez
  • Marion Bunel
    22 ans. Visma-Lease a Bike
  • Pauline Ferrand-Prévôt
    34 ans. Visma-Lease a Bike
  • Célia Gery
    20 ans. FDJ United-Suez
  • Cédrine Kerbaol
    25 ans. EF Education-Oatly

Rookie de l’année – femmes

  • Paula Blasi
    23 ans. Espagne. UAE Team L’IMAD
  • Célia Gery
    20 ans. France. FDJ United-Suez
  • Isabella Holmgren
    21 ans. Canada. Lidl-Trek

Rookie de l’année – hommes

  • Matthew Brennan
    21 ans. Grande-Bretagne. Visma-Lease a Bike
  • Jakob Omrzel
    20 ans. Slovénie. Bahrain Victorious
  • Paul Seixas
    20 ans. France. Decathlon-CMA CGM

Paracycliste de l’année

  • Louis Hubert
    19 ans. Cofidis
  • Florian Jouanny
    34 ans. Grenoble Métropole Cyclisme 38
  • Alexandre Léauté
    26 ans. VCP Loudéac
  • Thomas Tarou
    42 ans. UV Descartes
  • Anaïs Vincent
    26 ans. VC Rumillien