Le calendrier cycliste 2027 s’annonce particulièrement riche, avec 36 épreuves UCI WorldTour masculines, 26 courses Women’s WorldTour et des Championnats du monde organisés en Haute-Savoie. Du Tour de France aux grandes classiques, en passant par le Giro et la Vuelta, découvrez les principales dates à retenir pour la saison 2027.

Les trois Grands Tours du calendrier cycliste 2027

Les trois Grands Tours rythmeront une nouvelle fois la saison cycliste professionnelle. Le Giro ouvrira les hostilités en mai, avant le Tour de France en juillet et la Vuelta en septembre. Cette dernière se déroulera intégralement après les Championnats du monde, une particularité du calendrier 2027.

Voici les dates des trois Grands Tours :

Du 8 au 30 mai 2027 : Tour d’Italie (Giro)

: Tour d’Italie (Giro) Du 2 au 25 juillet 2027 : Tour de France

: Tour de France Du 4 au 26 septembre 2027 : Tour d’Espagne (Vuelta)

Le Tour de France 2027 s’élancera d’Édimbourg, en Écosse, avec un Grand Départ organisé au Royaume-Uni. Chez les femmes, le Tour de France Femmes avec Zwift débutera également outre-Manche, à Leeds, le 30 juillet.

Calendrier UCI WorldTour 2027 : 36 épreuves au programme

La saison UCI WorldTour 2027 réunira 36 épreuves dans 13 pays et sur quatre continents, pour un total de 169 jours de compétition. Elle débutera le 19 janvier en Australie avec le Tour Down Under et se terminera le 17 octobre en Chine avec le Tour du Guangxi.

Parmi les principales épreuves du calendrier WorldTour 2027 :

19 au 24 janvier : Tour Down Under (Australie)

: Tour Down Under (Australie) 15 au 21 février : UAE Tour (Émirats arabes unis)

: UAE Tour (Émirats arabes unis) 27 février : Circuit Het Nieuwsblad (Belgique)

: Circuit Het Nieuwsblad (Belgique) 6 mars : Strade Bianche (Italie)

: Strade Bianche (Italie) 7 au 14 mars : Paris-Nice (France)

: Paris-Nice (France) 8 au 14 mars : Tirreno-Adriatico (Italie)

: Tirreno-Adriatico (Italie) 20 mars : Milan-San Remo (Italie)

: Milan-San Remo (Italie) 22 au 28 mars : Tour de Catalogne (Espagne)

: Tour de Catalogne (Espagne) 4 avril : Tour des Flandres (Belgique)

: Tour des Flandres (Belgique) 11 avril : Paris-Roubaix (France)

: Paris-Roubaix (France) 18 avril : Amstel Gold Race (Pays-Bas)

: Amstel Gold Race (Pays-Bas) 21 avril : Flèche Wallonne (Belgique)

: Flèche Wallonne (Belgique) 25 avril : Liège-Bastogne-Liège (Belgique)

: Liège-Bastogne-Liège (Belgique) 27 avril au 2 mai : Tour de Romandie (Suisse)

: Tour de Romandie (Suisse) 8 au 30 mai : Giro d’Italia (Italie)

: Giro d’Italia (Italie) 6 au 13 juin : Tour Auvergne-Rhône-Alpes (France)

: Tour Auvergne-Rhône-Alpes (France) 16 au 20 juin : Tour de Suisse (Suisse)

: Tour de Suisse (Suisse) 2 au 25 juillet : Tour de France (France)

: Tour de France (France) 31 juillet : Classique de Saint-Sébastien (Espagne)

: Classique de Saint-Sébastien (Espagne) 2 au 8 août : Tour de Pologne (Pologne)

: Tour de Pologne (Pologne) 22 août : Bretagne Classic (France)

: Bretagne Classic (France) 4 au 26 septembre : Vuelta (Espagne)

: Vuelta (Espagne) 9 octobre : Tour de Lombardie (Italie)

: Tour de Lombardie (Italie) 12 au 17 octobre : Tour du Guangxi (Chine)

En France, cinq rendez-vous WorldTour figurent au programme : Paris-Nice, Paris-Roubaix, le Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ancien Critérium du Dauphiné), le Tour de France et la Bretagne Classic.

Retrouvez les 36 épreuves, toutes les dates et les fiches des courses dans notre calendrier UCI WorldTour 2027.

Calendrier Women’s WorldTour 2027 : 26 courses féminines

Le cyclisme féminin disposera également d’un calendrier international dense avec 26 épreuves Women’s WorldTour, réparties dans 11 pays et représentant 69 jours de compétition.

Les principales courses féminines de la saison 2027 :

22 au 24 janvier : Tour Down Under féminin (Australie)

: Tour Down Under féminin (Australie) 3 au 6 février : UAE Tour féminin (Émirats arabes unis)

: UAE Tour féminin (Émirats arabes unis) 6 mars : Strade Bianche Femmes (Italie)

: Strade Bianche Femmes (Italie) 20 mars : Milan-San Remo féminin (Italie)

: Milan-San Remo féminin (Italie) 4 avril : Tour des Flandres féminin (Belgique)

: Tour des Flandres féminin (Belgique) 11 avril : Paris-Roubaix Femmes (France)

: Paris-Roubaix Femmes (France) 18 avril : Amstel Gold Race Femmes (Pays-Bas)

: Amstel Gold Race Femmes (Pays-Bas) 21 avril : Flèche Wallonne Femmes (Belgique)

: Flèche Wallonne Femmes (Belgique) 25 avril : Liège-Bastogne-Liège Femmes (Belgique)

: Liège-Bastogne-Liège Femmes (Belgique) 6 au 10 mai : Tour de Burgos féminin (Espagne)

: Tour de Burgos féminin (Espagne) 14 au 16 mai : Tour du Pays basque féminin (Espagne)

: Tour du Pays basque féminin (Espagne) 29 mai au 6 juin : Giro d’Italia Women (Italie)

: Giro d’Italia Women (Italie) 16 au 20 juin : Tour de Suisse féminin (Suisse)

: Tour de Suisse féminin (Suisse) 30 juillet au 7 août : Tour de France Femmes avec Zwift (France)

: Tour de France Femmes avec Zwift (France) 11 au 15 août : Tour de Grande-Bretagne féminin (Royaume-Uni)

: Tour de Grande-Bretagne féminin (Royaume-Uni) 21 août : Classic Lorient Agglomération (France)

: Classic Lorient Agglomération (France) 10 au 12 septembre : Tour de Romandie féminin (Suisse)

: Tour de Romandie féminin (Suisse) 3 au 10 octobre : Vuelta féminine (Espagne)

: Vuelta féminine (Espagne) 12 au 14 octobre : Tour de l’île de Chongming (Chine)

Le Tour de France Femmes avec Zwift constituera l’un des temps forts de la saison. Programmé du 30 juillet au 7 août, il précédera les Championnats du monde organisés en France. Autre changement majeur, la Vuelta féminine se disputera en octobre, alors qu’elle était traditionnellement organisée au printemps.

Consultez toutes les dates et les fiches des 26 courses dans notre calendrier UCI Women’s WorldTour 2027.

Les cinq Monuments du cyclisme : quelles dates en 2027 ?

Les cinq Monuments restent les classiques les plus prestigieuses du calendrier cycliste international. Entre les routes italiennes, les pavés belges et français et les côtes ardennaises, ces épreuves constituent des objectifs majeurs pour les meilleurs coureurs du peloton.

Voici le calendrier des cinq Monuments 2027 :

Samedi 20 mars : Milan-San Remo (Italie)

: Milan-San Remo (Italie) Dimanche 4 avril : Tour des Flandres (Belgique)

: Tour des Flandres (Belgique) Dimanche 11 avril : Paris-Roubaix (France)

: Paris-Roubaix (France) Dimanche 25 avril : Liège-Bastogne-Liège (Belgique)

: Liège-Bastogne-Liège (Belgique) Samedi 9 octobre : Tour de Lombardie (Italie)

La campagne des classiques se concentrera essentiellement sur les mois de mars et avril, avec notamment l’enchaînement du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix à une semaine d’intervalle. Le Tour de Lombardie clôturera la saison des Monuments en octobre.

Championnats du monde de cyclisme 2027 en Haute-Savoie

La France accueillera l’un des événements majeurs de la saison avec les Championnats du monde de cyclisme UCI 2027, organisés du 24 août au 5 septembre en Haute-Savoie Mont-Blanc.

Après Glasgow en 2023, cette deuxième édition des « Super Mondiaux » rassemblera 20 Championnats du monde UCI, répartis sur 16 sites de compétition. Plus de 15 000 athlètes sont attendus pendant 13 jours pour disputer 288 titres mondiaux.

Pour les épreuves sur route, les courses en ligne Élite constitueront les principaux rendez-vous, avec notamment la course masculine programmée le 29 août 2027 et la course féminine le 5 septembre 2027.

Cette organisation exceptionnelle modifiera sensiblement l’enchaînement de plusieurs courses du calendrier international, notamment les Grands Tours de fin de saison.

Quelles nouveautés dans le calendrier cycliste 2027 par rapport à 2026 ?

Si le calendrier WorldTour masculin conserve une structure proche de celle de 2026, plusieurs changements importants sont à retenir.

La Vuelta décalée en septembre : le Tour d’Espagne se déroulera du 4 au 26 septembre, entièrement après les Championnats du monde.

: le Tour d’Espagne se déroulera du 4 au 26 septembre, entièrement après les Championnats du monde. La Vuelta féminine organisée en octobre : changement majeur pour le Women’s WorldTour, avec une édition programmée du 3 au 10 octobre, contre un positionnement au printemps les années précédentes.

: changement majeur pour le Women’s WorldTour, avec une édition programmée du 3 au 10 octobre, contre un positionnement au printemps les années précédentes. Le Tour de Burgos féminin repositionné : l’épreuve espagnole se déroulera du 6 au 10 mai, sur le créneau auparavant occupé par la Vuelta féminine.

: l’épreuve espagnole se déroulera du 6 au 10 mai, sur le créneau auparavant occupé par la Vuelta féminine. Deux Grands Départs au Royaume-Uni : le Tour de France masculin s’élancera d’Édimbourg le 2 juillet, tandis que le Tour de France Femmes partira de Leeds le 30 juillet.

: le Tour de France masculin s’élancera d’Édimbourg le 2 juillet, tandis que le Tour de France Femmes partira de Leeds le 30 juillet. Eschborn-Francfort retrouve sa date traditionnelle : la classique allemande se disputera le 1er mai 2027.

: la classique allemande se disputera le 1er mai 2027. Plusieurs courses féminines avancées en août : le Tour de Grande-Bretagne féminin et la Classic Lorient Agglomération sont repositionnés pour tenir compte des Championnats du monde en Haute-Savoie.

Ces ajustements permettront aux coureurs et aux équipes d’organiser leur saison autour des Grands Tours et des Championnats du monde, qui constitueront deux des principaux objectifs sportifs de l’année 2027.

Retrouvez le calendrier complet des courses cyclistes 2027 sur Vélo 101

Du Tour Down Under en janvier au Tour du Guangxi en octobre, la saison cycliste 2027 proposera de nombreux rendez-vous pour les passionnés de cyclisme professionnel.

Sur Vélo 101, retrouvez l’ensemble des compétitions internationales avec leurs dates, leurs catégories et leurs fiches détaillées : Calendrier cyclisme UCI 2027, WorldTour , Women’s WorldTour

Le calendrier Vélo 101 est régulièrement mis à jour pour vous permettre de suivre les prochaines courses et les principales échéances de la saison cycliste 2027.