Thibau Nys (Belgique) est devenu, ce dimanche, champion d’Europe de cyclo-cross 2026 à Zeddam, aux Pays-Bas. Après avoir fait la diffèrence en compagnie de Joran Wyseure à la mi-course, les deux Belges ont résisté au retour des poursuivants dans le final. Dans le dernier tour, Nys accélère dans les escaliers et distance son compatriote pour s’offrir son deuxième titre européen après celui décroché en 2024. Il devance ses compatriotes Joran Wyseure et Niels Vandeputte, pour un podium 100 % belge. Premier Français, Romain Debord prend la dixième place.

A 1-2-3 for Belgium at the Euros 😍🇧🇪 Thibau Nys wins his second European Cyclo-cross Championships title, with Joran Wyseure and Niels Vandeputte completing the podium 🙌 https://t.co/tIaUWsVFVx — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 8, 2026

Le classement des championnats d’Europe de cyclo-cross 2026

Thibau Nys Joran Wyseure Niels Vandeputte





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