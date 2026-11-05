Les championnats d’Europe de cyclo-cross 2026 ont lieu ce week-end à Zeddam. Voici le programme des épreuves et les favoris.

La 24ème édition des championnats d’Europe de cyclo-cross ont lieu ce samedi 8 et dimanche 9 novembre à Zeddam, aux Pays-Bas. Quelques semaines après le début de la saison, c’est l’un des premiers gros rendez-vous de l’hiver avec un beau maillot distinctif à la clé et avant les premières manches de Coupe du monde. L’an dernier, Toon Aerts (Belgique) et Inge van der Hijden (Pays-Bas) avaient décroché le titre à Middelkerke, en Belgique. Cette année, Toon Aerts, blessé, ne sera pas au départ pour défendre son titre. Thibau Nys ou encore Michael Vanthourenhout font figure de favoris. Chez les femmes, la championne du monde Lucinda Brand (Pays-Bas) sera la femme à battre.

Le palmarès des championnats d’Europe de cyclo-cross

Le programme des championnats d’Europe de cyclo-cross 2026

Samedi 7 novembre 2026

11h00 : Juniors Femmes (U19)

13h00 : Espoirs Hommes (U23)

15h00 : Élites Femmes

Dimanche 8 novembre 2026

11h00 : Juniors Hommes (U19)

13h00 : Espoirs Femmes (U23)

15h00 : Élites Hommes

Les favoris des championnats d’Europe de cyclo-cross 2026

Femmes





Lucinda Brand (Pays-Bas) ☆☆☆





Ceylin del Carmen Alvarado (Pays-Bas) ☆☆





Fem van Empel (Pays-Bas) ☆





Hommes

Thibau Nys (Belgique) ☆☆☆





Michael Vanthourenhout (Belgique) ☆☆





Joris Nieuwenhuis (Pays-Bas) ☆





Les chances françaises

Chez les femmes, les chances de médaille française semblent minces tant les Néerlandaises dominent la discipline ces dernières années. Hélène Clauzel et Amandine Fouquenet, respevtivement 4 et 5ème du Kopenbergcross le 1er novembre, tenteront de faire briller le maillot tricolore. Chez les Hommes, Romain Debord et Rémi Lelandais tenteront de se battre pour une place dans le top 10. Vainqueurs du Kopenbergcross, Victor Devos (chez les juniors) et Aubin Sparfel (chez les Espoirs) se battront pour le titre dans leur catégorie respective. Chez les Espoirs femmes, Amandine Muller et Célia Gery représentent de belles chances de médailles, elles qui étaient déjà sur le podium l’an dernier derrière Leonie Bentveld, qui a choisi de s’aligner avec les Élites cette année.

Comment suivre les championnats d’Europe de cyclo-cross 2026 à la TV ?

Les championnats d’Europe de cyclo-cross 2026 seront diffusés en direct sur la Chaîne l’Équipe et sur Eurosport. Seules les courses Femmes Élite et Hommes Élite seront retransmises.