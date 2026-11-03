Le Giro d’Italia féminin 2027 se clôturera par une étape alpine de 132 kilomètres et 3 950 mètres au pied du Mont Blanc.

Le parcours officiel du Giro d’Italia féminin 2027 a été dévoilé ce jeudi à Rome, en marge du parcours de la course hommes. La course débutera à Viareggio le samedi 29 mai et se terminera le dimanche 6 juin par l’étape du Mont Blanc. Le parcours, composé de neuf étapes, totalise 1 132 kilomètres et présente un dénivelé positif de 17 450 mètres. Deux arrivées au sommet sont prévues : la première lors de la 4e étape, de Credaro au Passo della Presolana, et la seconde lors de la 6e étape, de Bergame à Madesimo-Valle Spluga. Parmi les autres rendez-vous décisifs figurent le contre-la-montre individuel en côte et la dernière étape, entièrement située dans la Vallée d’Aoste, baptisée Étape du Mont Blanc.

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Le parcours du Giro d’Italia féminin 2027

Les sprinteuses se disputeront le premier maillot rose. Les quatre ascensions du Pitoro pourraient rendre la course sélective. La deuxième étape, de Massa à Gênes, présente un parcours vallonné et plus de 2 000 mètres de dénivelé positif, avant de se poursuivre de Cogorno à Viadana. Longue de 171 kilomètres, la troisième étape est la plus longue de cette édition et, sur le papier, offre une belle opportunité aux sprinteurs. Le premier grand défi de montagne se présente lors de la 4e étape, de Credaro à Passo della Presolana. Longue de 131 kilomètres et présentant 3 500 mètres de dénivelé positif, cette étape dans la région de Bergame constituera un test important pour les coureuses aspirant au maillot rose. Le lendemain, le circuit de Cassano d’Adda offrira aux sprinteuses une nouvelle occasion de briller avant que la course n’entame sa phase la plus exigeante.

La 6e étape, reliant Bergame à Madesimo-Passo dello Spluga, emmènera le peloton au col de San Marco. Longue de 137 kilomètres, elle présente un dénivelé positif de 3 550 mètres. Le lendemain, l’étape entièrement lombarde de Carugate à Rho, au profil majoritairement plat, offrira aux sprinteuses leur dernière chance. Le dernier week-end sera décisif pour le classement général. Samedi 5 juin, le contre-la-montre individuel proposera 11 kilomètres en montée avec 650 mètres de dénivelé positif. Cette épreuve pourrait bouleverser le classement général à la veille de l’ultime étape. Le dimanche 6 juin, l’étape du Mont Blanc clôturera le Giro d’Italia féminin 2027 avec une étape alpine de 132 kilomètres et 3 950 mètres de dénivelé positif.