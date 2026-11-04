La marque italienne Bianchi fait face à des difficultés financières importantes avec, notamment, une dette qui s’élève à 100 millions d’euros.

Tout cycliste professionnel ou amateur connaît Bianchi. Fondée en 1885, la marque a accompagné dans la victoire de nombreux coureurs, dont Fausto Coppi dans les années 40 et 50 ou Marco Pantani dans les années 90. Plus récemment, la marque équipait les équipes Arkéa-Samsic ou encore Bahrain Victorious.

Malheureusement, la marque italienne connaît aujourd’hui des jours difficiles. L’entreprise FIVE Bianchi SpA, la société qui exploite la marque, s’est engagée le 30 septembre dernier dans une procédure de composizione negoziata della crisi, une solution légale de restructuration financière qui doit lui permettre de négocier de nouveaux accords financiers avec ses banques et fournisseurs en se protégeant de toutes poursuites et saisies des actifs (usines, stocks ou comptes bancaires) de l’entreprise durant cette période. La date limite est fixée à la fin de janvier 2027, avec une possibilité de prolongation jusqu’en mai 2027.

100 millions d’euros de dettes

Le dernier bilan annuel de l’entreprise rendu public, celui de 2024, faisait état de 100 millions d’euros de dettes, dont 64,3 millions contractés auprès de banques. De plus, Bianchi a accumulé 28 millions d’euros de pertes entre 2023 et 2025, et ce malgré un chiffre d’affaires en hausse, passé de 57 millions d’euros en 2019 à 114 millions d’euros en 2024.

Ces dettes sont notamment liées à l’inauguration en juin 2024 de son nouveau siège social et complexe industriel à Treviglio, en Lombardie. Ce projet avait notamment pour ambition de moderniser la production et d’accompagner la croissance importante de ses ventes. Un projet qui a coûté plus de 40 millions d’euros à Bianchi. La marque a aussi investi massivement dans le secteur du vélo électrique et lancé de nouvelles gammes de vélos durant la même période.

Bianchi sortie du WorldTour

Cependant, la croissance des ventes n’a pas duré. Comme d’autres marques qui ont surfé sur l’engouement autour du vélo après la période de la Covid-19 au début des années 2020, Bianchi a aussi souffert de ce retournement de situation qui a vu de nombreux industriels du secteur se retrouver avec des stocks de vélos à ne plus savoir qu’en faire. Le ralentissement des ventes s’est lourdement fait ressentir.

Un coup dur pouvant en cacher un autre, Bianchi ne sera plus présent sur le WorldTour en 2027. Après avoir équipé l’équipe Arkéa-Samsic de 2023 à 2025, puis Bahrain Victorious en 2026, Bianchi se retrouve privé de sa plus importante vitrine internationale. Bahrain Victorious vient en effet d’annoncer son partenariat avec Factor Bikes après seulement une saison avec la marque italienne.