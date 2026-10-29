Zwift dévoile Zwift Plus, sa nouvelle formule d’abonnement qui inclut des parcours vidéo sur des routes mythiques comme le Col du Galibier.

Zwift, la plateforme mondiale de fitness en ligne, annonce, ce jeudi, le lancement de Zwift Plus, une nouvelle formule d’abonnement qui inclut dès son lancement des expériences inédites : un coaching personnalisé, avec des plans d’entraînement pour guider les utilisateurs, ainsi que des parcours vidéo immersifs en haute définition offrant de nouvelles possibilités d’exploration. L’abonnement est proposé au prix de 29.99 €, incluant un essai gratuit de 14 jours.

L’entraînement qui s’adapte à chacun

Zwift Coach associe un modèle d’entraînement fondé sur des études en sciences du sport évaluées par des pairs à des données anonymisées de puissance et de fréquence cardiaque de millions de Zwifteurs. Il prend également en compte l’objectif, le niveau de forme récent et la façon préférée de rouler pour planifier la prochaine séance de l’utilisateur et son intensité. La prise en main est simple. Après avoir répondu à quelques questions et défini un objectif, Zwift Coach s’occupe du reste. Le résultat : un plan d’entraînement personnalisé construit autour de l’objectif, de l’emploi du temps, de l’expérience et des préférences de pratiques de chaque utilisateur.

Plutôt que de construire un plan d’entraînement reposant uniquement sur des séances basées sur le mode ERG, Zwift Coach mise sur la diversité des activités que les Zwifteurs apprécient. La majorité des Zwifteurs (63 %) pratiquent différentes activités, tandis que seuls 13 % se limitent exclusivement aux entraînements structurés. Le plan proposé par Zwift Coach s’appuie sur la bibliothèque de contenus de Zwift, qui comprend des milliers d’entraînements conçus par des coachs de renommée mondiale, ainsi que des parcours, des RoboPacers et même des événements. La réponse à cela est un plan adapté aux objectifs de chacun, qui reste ludique et motivant à suivre, car le meilleur entraînement est celui que l’on réalise vraiment.

Une nouvelle manière d’utiliser Zwift

Une fois le plan configuré, les conseils de Zwift Coach avant chaque séance aident les Zwifteurs à garder le cap en leur indiquant ce qu’ils doivent faire et pourquoi. Ces conseils sont accessibles depuis l’écran d’accueil mis à jour de l’application Zwift Companion, ainsi que dans le jeu, à côté de l’activité prévue. Une fois leur séance terminée, les Zwifteurs peuvent consulter immédiatement les commentaires de leur coach grâce à un nouvel onglet « Analyse du coach » sur l’écran du compte rendu d’activité. Ces mêmes commentaires sont également accessibles plus tard dans la journée dans l’application Zwift Companion, depuis la page des activités.

Bien sûr, respecter le plan à la lettre est plus facile à dire qu’à faire. Parfois, les imprévus du quotidien viennent s’ajouter et l’envie est simplement de faire autre chose que ce qui était prévu. Avec Zwift Coach, les Zwifteurs n’ont pas à s’inquiéter s’ils manquent une séance, ni à choisir entre leur plan d’entraînement et une sortie avec des amis. Zwift Coach est conçu pour s’adapter à leur quotidien, selon leurs besoins et les aident à rester sur la bonne voie pour atteindre leur objectif final.

Des parcours exclusifs

Zwift Vidéo, exclusivement disponible avec Zwift Plus, propose une toute nouvelle façon de pratiquer Zwift, en offrant aux Zwifteurs davantage de routes à parcourir et de lieux à explorer. Disponible dès le lancement avec 21 parcours répartis dans six pays, Zwift Video propose une nouvelle expérience de contenu permettant aux Zwifteurs de retrouver tout le plaisir de Zwift sur des parcours vidéo. Cette première sélection représente 385 km de nouvelles routes et comprend des destinations emblématiques comme le col du Galibier et Sa Calobra, ainsi que des lieux moins connus, à l’image des îles Lofoten, en Norvège. Tous les parcours ont été soigneusement sélectionnés afin d’offrir une grande diversité de terrains et d’environnements, des ascensions alpines aux routes sinueuses du désert.

Tous les parcours Zwift Video peuvent être effectués en boucle, pour une liberté totale à chaque sortie. Il est possible d’associer n’importe quel entraînement à n’importe quel parcours, de se mesurer à soi-même sur les segments grâce à HoloReplay ou simplement de profiter davantage des paysages en effectuant un tour supplémentaire. Dès le lancement, les Zwifteurs pourront participer au défi Globetrotter. En parcourant les 10 itinéraires avant le 1er février, ils débloqueront la tenue Globetrotter ainsi que des XP bonus. Dès le début de 2027, Zwift proposera régulièrement de nouveaux parcours et de nouvelles destinations, offrant ainsi aux abonnés Zwift Plus encore plus de routes à explorer.

La liste complète des destinations et des parcours Zwift Video disponibles au lancement :