Célia Gery va être opérée de l’artère iliaque et mettre fin à sa saison de cyclo-cross après les championnats d’Europe.

La championne de France de cyclo-cross va manquer une grande partie de la saison 2026-2027. Victime de douleurs à la jambe depuis le mois d’août, Célia Gery va être opérée de l’artère iliaque, a-t-elle annoncée à nos confrères de Direct Vélo. 4ème de la première manche de la Coupe de France à Nommay, Gery avait pris sa revanche le lendemain en dominant la deuxième manche avant d’annoncer la mauvaise nouvelle à l’issue de la course.

La coureuse du Specialized TMRW va être opérée dans les prochaines semaines, après les championnats d’Europe de cyclo-cross, qui auront lieu les 7 et 8 novembre à Zeddam aux Pays-Bas. À 20 ans, Géry doit également disputer le Koppenbergcross le 1er novembre. L’an dernier, elle s’y était illustrée en prennant la deuxième place derrière Lucinda Brand.