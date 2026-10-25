FDJ United-Suez et Specialized ont présenté leur équipe de cyclo-cross, emmenée par Célia Gery ou encore Fem Van Empel.

FDJ United-Suez et Specialized ont officiellement dévoilé Specialized TMRW, un nouveau projet dirigé par Stephen Delcourt, consacré à la formation des talents du cyclisme sur route à travers une approche multidisciplinaire. Étroitement lié à l’équipe féminine du WorldTour, ce projet repose sur une conviction : l’expérience acquise dans plusieurs disciplines permet aux jeunes athlètes de construire des bases plus solides pour leur carrière sur route. Sa première étape consistera à accompagner des coureuses combinant la route et le cyclo-cross, afin de développer leurs compétences techniques et leur expérience de la compétition au plus haut niveau.

Officiellement enregistrée auprès de l’UCI, l’équipe Specialized TMRW comptera dans son effectif quatre coureuses de FDJ United-Suez : Célia Gery, Fem van Empel, Amandine Muller, Anja Grossmann. Fem Van Empel a porté le maillot de sa nouvelle équipe le 17 octobre, lors de la première manche du HG Cross. De retour à la compétition, la Néerlandaise a pris la 4ème place. Au lendemain de la présentation officielle du Team Specialized TMRW, Amandine Muller a remporté la première manche de la Coupe de France de cyclo-cross à Nommay. Sa coéquipière Célia Gery a du se contenter de la 5ème place.

Stephen Delcourt, Manager général FDJ United-Suez :

« Ce que nous construisons aujourd’hui s’inscrit dans la continuité du projet développé avec FDJ United et Suez. Leur engagement nous permet de voir plus loin et de préparer les prochaines étapes de notre développement.Avec Specialized, nous partageons la conviction qu’offrir aux jeunes athlètes la possibilité de progresser dans plusieurs disciplines peut leur permettre de devenir des coureuses sur route plus complètes. Specialized TMRW concrétise cette ambition : ouvrir de nouvelles perspectives à la prochaine génération, explorer de nouvelles opportunités sportives et poursuivre notre développement à l’international. »

« Le cyclo-cross a joué un rôle majeur dans la formation de certains des plus grands talents du cyclisme. C’est une discipline exigeante qui permet de développer des compétences techniques, de gagner en confiance et d’affûter son instinct de course.Nous souhaitons offrir à nos coureuses qui partagent cette passion les meilleures conditions pour progresser et performer, en parfaite cohérence avec leurs ambitions sur la route. »