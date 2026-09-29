Le coureur Damien Girard, professionnel de 2023 à 2025, est décédé à l’âge de 24 ans ce lundi, nous apprend Direct Vélo.

Damien Girard est né à Tours le 14 décembre 2001 et s’est formé au cyclisme dans le Loir-et-Cher puis en région parisienne. Il se fait connaitre en 2018 chez les Juniors sous les couleurs de la Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys et remporte le Tour Nivernais Morvans en 2022, avant de passer professionnel en 2023 en rejoignant la Team Nice Métropole Côte d’Azur, au sein de laquelle il restera jusqu’en 2025.

Vainqueur d’une étape du Tour du Maroc en 2024, Damien Girard s’est aussi illustré en terminant 10e du GP de Marseille-La Marseillaise la même année. En 2025, on le retrouve aussi en 17e place de l’Etoile de Bessègue – Tour du Gard, tandis qu’il s’offre le maillot du meilleur grimpeur du 9e CIC Tour de La Provence.

Professionnel de 2023 à 2025

Team Nice Métropole Côte d’Azur décide à la fin de l’année 2025 de ne pas reconduire le coureur dans ses rangs, mais Damien Girard continuait de rouler sur les cyclosportives des routes de la Côte d’Azur en cette saison 2026 dans l’espoir de retrouver un jour le circuit professionnel.

La cause de son décès n’a pas été révélée.