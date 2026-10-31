Lors de l’évènement Ride with Tadej sur MyWhoosh, Tadej Pogacar a évoqué son retour à la compétition et ses ambitions pour 2027.

Tadej Pogačar a rejoint, ce samedi matin, des cyclistes du monde entier lors d’une sortie en direct sur MyWhoosh. L’événement a permis à ses fans de rouler à ses côtés et de lui poser des questions, alors qu’il poursuit sa préparation pour la saison 2027. L’événement « Ride with Tadej » a rassemblé des cyclistes de tous niveaux, offrant une occasion unique de partager une expérience virtuelle avec l’une des plus grandes figures de la discipline. Tout au long du parcours, Pogačar a participé à une session de questions-réponses en direct, échangeant avec la communauté MyWhoosh sur son retour, son programme d’entraînement et ses ambitions pour la saison à venir.

Le slovène a évoqué le sacre de son coéquipier Brandon McNulty, nouveau champion du monde. « Avant tout, nous sommes tous ravis que le maillot arc-en-ciel reste au sein de l’équipe. Brandon méritait vraiment cette victoire. Il a travaillé très dur tout au long de sa carrière. Et, bien entendu, il a aussi beaucoup œuvré par le passé pour m’aider à atteindre mes propres objectifs. Alors, oui, les rôles pourraient bien s’inverser. Je soutiendrai Brandon sur certaines courses, afin que ce maillot puisse briller. »

Trois possibilités de calendrier

Au cours de la sortie, le Slovène a également dévoilé de nouvelles informations concernant sa saison 2027. « Il y a… trois options qui s’offrent à moi. L’équipe m’a proposé trois possibilités pour mon calendrier. C’est une décision importante à prendre. Je pense avoir encore besoin d’un peu de temps pour bien réfléchir à ce que je souhaite réellement pour l’année prochaine. La décision finale sera prise en décembre, lors de notre prochain stage d’entraînement. Mais il est fort probable que je sois de retour sur les classiques, ainsi que sur l’UAE Tour. Et, évidemment, sur le Tour de France. Ce n’est un secret pour personne, je pense. Bref, nous verrons bien. Mais la décision définitive sera prise en décembre, lors du stage où toute l’équipe sera réunie. »

Il a également fait part d’une indifférence, peut-être surprenante, quant au tracé du Tour de France 2027 : « Je n’ai pas encore vraiment regardé le parcours du Tour. Je n’étais pas présent lors de l’annonce. Après tout, le Tour dure toujours trois semaines, avec son lot habituel de haute montagne, d’étapes de plaine, de journées piégeuses, de risques de bordures et de contre-la-montre. On y retrouve un peu de tout. Comme j’ai déjà disputé sept Tours, peu importe, finalement, quelles villes accueillent le départ ou l’arrivée. Cela reste, quoi qu’il arrive, la course la plus exigeante au monde. Il faut donc être prêt à affronter n’importe quelle situation. »